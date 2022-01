Valóban találkoztam Schadl Györggyel – ismerte be a bírósági vezető

Egy cikksorozat margójára” címmel rövid közlemény jelent meg a Fővárosi Törvényszék belső hálózatán – írta a 444.hu. A csak a bírósági dolgozók számára hozzáférhető írásban Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék elnöke arra a cikkre reagál, amelyben a Schadl–Völner-ügy nyomozati iratai alapján azt írták, hogy találkozott Schadl Györggyel, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) azóta letartóztatásban lévő elnökével. A lehallgatott beszélgetés szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat leirata alapján Schadl azt kérte a bírósági vezetőtől, hogy rúgjon ki egy neki kellemetlenséget okozó bírót. Tatár-Kis az iratok szerint azt mondta, hogy kirúgni nem tudja, ám „visszavonhatja a csoportvezetői megbízását, illetőleg el tudja érni, hogy ne érezze jól magát a munkahelyén”.

Tatár-Kis a dolgozóinak írt közleményében elismerte, hogy „valóban fogadta Schadlt”.

„E beszélgetés alkalmával az MBVK elnöke egy bírósági belső dokumentumot mutatott be és az MBVK által jegyzett beadványban kérte annak kivizsgálását, hogy miként fordulhatott elő egy ilyen irat külső kézbe kerülése. Az általa megfogalmazottakat bejelentésként értékeltem és tájékoztattam őt a kivizsgálás rendjéről. Ezen a beszélgetés során hozzám olyan kérést, hogy az általa bemutatott dokumentumot aláíró bírót bírói tisztségéből fel kellene menteni, nem fogalmazott meg, ilyen kérés esetén azt határozottan visszautasítottam volna és a szükséges lépéseket is megtettem volna” – olvasható Tatár-Kis közleményében, aki azt is tagadta, hogy a bíró ellehetetlenítéséről beszélt volna.

Tatár-Kis ezt többek között azzal próbálta megerősíteni, hogy leírta, hogy a bíró éppen az ő javaslatára részesült magas kitüntetésben. A kitüntetést valóban a Schadllal történt találkozója után bő egy hónappal adták át, de a díjról szóló döntést már három hónappal korábban meghozta az Országos Bírói Tanács.