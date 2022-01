Többen rosszul lettek egy komáromi gyárban

Több dolgozó rosszul lett a komáromi akkumulátor gyártó üzemben szerdán, áll a Katasztrófavédelem közleményében.

Mint írják, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóegységei, a katasztrófavédelmi mobil labor és a műveleti szolgálat haladéktalanul a helyszínre vonult és megkezdte a méréseket és a helyszín átvizsgálását.

A tájékoztatás szerint az érintett üzemrészt a dolgozók elhagyták, lakosságvédelmi intézkedés bevezetése jelenleg nem indokolt. A tűzoltó egységek a helyszínen vannak, a mérések folyamatosak.

Egyik olvasónk arról számolt be, hogy gázszag volt érezhető a környéken is, amit még a szomszédos Koppánymonostoron is érezni lehetett.