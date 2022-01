Ellenzéki pártok: Rogán Antal vajon tudott-e jobbkeze egyetemi mutyijáról?

Reggel mi is szemléztük a 444.hu cikkét, amely arra alapult, hogy a birtokába jutottak a Völner Pál fideszes országgyűlési képviselőt érintő több mint 1700 oldalas nyomozati iratnak, amely többek közt a vesztegetéssel gyanúsított, államtitkári posztjáról lemondott politikus, és a büntetőügy kulcsfigurája, Schadl György, a végrehajtói kar elnöke közti telefonbeszélgetéseket tartalmazza.

Schadl lehallgatott beszélgetéseiből kiderült, hogy sokan keresték őt, hogy segítsen a jogi diplomájukhoz szükséges vizsgák letételében. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke pedig segített végrehajtóknak, és azok hozzátartozóinak. A Központi Nyomozó Főügyészség lehallgatási jegyzőkönyvei szerint az ügyben a 83 millió forint kenőpénz elfogadásával gyanúsított Völner Pál egyik rokona is így vizsgázott le. Továbbá Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter kabinetfőnöke is több alkalommal így vizsgázhatott. Nagy Ádám a főügyészség szerint olyan vizsgát is sikeresen letett, amire nem is tudott elmenni.

Az ellenzéki pártok ezúttal külön-külön reagáltak az esetre.

A Jobbik az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: míg mások évekig tartó éjjel-nappal tanulással, diákmunkával, diákhitelt felvéve végzettséget szereznek, addig a nemzeti együttműködés rendszere kegyeltjeinek, a végrehajtó haveroknak, Rogán emberének mindent elintéznek. Szóvá tették, hogy Varga Judit hallgat az ügyben.

hallgat az ügyben. Az MSZP úgy reagált, a Fidesz nem jogállamot, hanem “előjogállamot” épített fel az elmúlt 12 évben. Azt kérdezik, hogy indít-e vizsgálatot az ügyben Bódis József felsőoktatási államtitkár, aki egyben a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke is. Az MSZP szerint Rogán Antalnak is meg kell szólalnia: tudott-e kabinetfőnöke ügyeiről.

is meg kell szólalnia: tudott-e kabinetfőnöke ügyeiről. Arató Gergely , a DK frakcióvezető-helyettese, oktatási szakpolitikusa is Rogán Antaltól vár választ arra a kérdésre, valójában őt üdvözölhetik-e a Völner Pál által korábban csak gazdaként említett befolyásos kormánytag személyében. A Demokratikus Koalíció szerint felháborító, hogy a kormány már az egyetemi munka függetlenségét is képes veszélybe sodorni, ha a saját káderek tisztességtelen előnyhöz juttatásáról van szó.

, a DK frakcióvezető-helyettese, oktatási szakpolitikusa is Rogán Antaltól vár választ arra a kérdésre, valójában őt üdvözölhetik-e a Völner Pál által korábban csak gazdaként említett befolyásos kormánytag személyében. A Demokratikus Koalíció szerint felháborító, hogy a kormány már az egyetemi munka függetlenségét is képes veszélybe sodorni, ha a saját káderek tisztességtelen előnyhöz juttatásáról van szó. A Párbeszéd azt hangsúlyozta, a Völner-ügy szereplői nem magányos elkövetőként sefteltek a minisztériumokat, egyetemeteket és más intézményeket átszövő, ártatlan embereket megnyomorító korrupciós cselekményekben, hanem az Orbán-rezsim részeként, a kiváltságosok tudtával és támogatásával. “Mint valami maffia, Orbánék úgy hálózták be a hazai intézményrendszereket” – fogalmaztak.

Fekete-Győr András, a Momentum alapítója és listavezetője a Facebookon azt írta: ez az ügy is megmutatja, hogy Orbán Viktor és a Fidesz csak egy szűk fideszes elitet képvisel. Súlyos problémaként beszélt arról, hogy olyanok végzik a bírósági ítéletek végrehajtását, akik sorozatos csalással, tanulás nélkül szereztek jogi diplomát.

A tavaszi választáson külön induló Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tett hivatali visszaélés miatt a gyanús végrehajtói diplomák ügyében.