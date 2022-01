Büntetőfékezés miatt alakult ki 10 kilométeres torlódás az M7-esen

Közel 10 kilométeres torlódás alakult ki a péntek délutáni csúcsban az M7-esen Tárnoknál büntetőfékezés miatt – közölte a Magyar Közút. Mint írták, 17 óra előtt az autópálya Letenye felé vezető oldalán, a 23-as kilométernél ütközött össze két autó és a baleseti helyszínelés estig tartott. Cikkünk írásakor a torlódás lassan, de elkezdett megszűnni. A Közút információi szerint a büntetőfékező sofőr elhagyta a helyszínt.

Megjegyezték, hogy egyébként pont szerda reggel publikált a hivatalos Instagram oldalán egy néhány nappal korábbi büntetőfékezésről készült felvételt az M1-M7 közös bevezető szakaszán.

Abból a videóból is jól látszik, hogy mennyire balesetveszélyes és akár személyi sérüléssel járó esetek történhetnek ilyen helyzetekből. Ráadásul a mostani eset is mutatja, nemcsak a balesetben közvetlenül érintett autósok, hanem számos, az autópályán közlekedő más járművezető is közvetett kárvallottja ezen szituációknak a jelentős torlódás és a hosszabb menetidő miatt,