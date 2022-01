130 millió forint támogatást kapott a guruló turulos cég

A TulipánTündér Kft. emlékezeteset alkotott 2021. augusztus 20-án is.

Turul és aranyszarvas is gurul majd az államalapítás ünnepén

130 millió forintot kapott a TulipánTündér Film & Event Productions Kft. egy Petőfi-musicalre a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) – írja a Telex a K-Monitor kutatását szemlézve. Ha ez nem mond semmit, akkor leírjuk: a TulipánTündér Kft. szervezte a tavalyi augusztus 20-i felvonulást, amiből a krómozott hatású metálturul maradt meg a legtöbb ember emlékezetében.



A vállalkozás azért kapja a pénzt, mert Petőfi-emlékév lesz a költő születésének 200. évfordulója alkalmából. A TulipánTündér egy Most vagy soha című musicallel kapta meg a támogatást még december 29-én. Azt is megjegyzik, Lezsák Sándor Lakitelek Népfőiskolája is kapott 90 millió forintot A költő visszatér című kárpát-medencei programsorozatra.