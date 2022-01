2021 kedvencei – a 15 ezer feltöltött Fortepan-képből ez a 30 legjobb

Az év kétségtelenül legnagyobb Fortepan-felfedezése Kereki Sándor operatőr ötven évig fiókban pihenő képeinek debütálása volt. Róla szóló cikkünk fordításával indult a Heti Fortepan kéthetente jelentkező angol kiadása a múlt héten.

150 további adományozó tisztelte meg idén bizalmával az archívumot, így került fel az oldalra Révész György filmrendező hagyatéka, Nasztanovics Ferenc repüléstörténeti képei és Milkó szabadkai, helytörténeti gyűjteménye is. Két fontos fotóriporter szerzőnk, Szalay Zoltán és Urbán Tamás képeiből szintén kerültek fel újabb kockák az oldalra. Cikkeinkben bővebben be tudtuk mutatni a Belházy család történetét, Cs. Horváth Lilian surányi házának sztoriját, Keveházi János szappangyári fotóit és Kádár Antal céglédi főmérnök fényképeit a Horthy-korszakból. Céges archívumokkal is bővült az oldal, a Fővárosi Fotó Vállalat (Főfotó) fotóanyagából ötezer képet válogattunk, de a Vörös Hadsereg 1945-ös budapesti fotói, a Budapest Tánciskola Archívuma és az osztrák Nemzeti Könyvtár első világháborús gyűjteménye is izgalmas adalék a gyűjteményhez.

Ízelítőként harminc kedvenc a 15 ezer új fotóból.

Képszerkesztő: Tamási Miklós és Virágvölgyi István

