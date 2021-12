Már a nagy támadás előtt bajban volt Bige László cége

Részben az energiaárak emelkedése miatt is leminősítette a Fitch a Nitrogénműveket.

Bige László folyamatos védekezésben van, főleg miután a Fővárosi Törvényszék nem jogerősen úgy döntött, műtrágyagyártó cége, a Nitrogénművek nem kerülheti el a 11 milliárd forintos kartellbírság befizetését. Közben a gázár is emelkedik, a műtrágya egyre drágább lehet, a Nitrogénművek pedig akciót hirdetett a gazdáknak, hogy most vásároljanak, mielőtt nagy áremelés lesz.

A Hvg.hu 360-as melléklete arról ír csütörtökön, hogy a – Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek masszív támogatást ígérő – milliárdos cégbirodalma elleni támadás már az első sajtóhírek előtt körvonalazódott. Még a bírságok előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Nitrogénművek egyre komolyabban el van adósodva.

A lap szerint a cég 200 millió eurónyi, évi 7 százalékkal kamatozó kötvénnyel adósodott el. Hogy még rosszabb legyen a helyzet, a kötvénytartozást minősítő Fitch Ratings az energiaárak növekedése miatt októberben negatívra változtatta a befektetésre ajánlott „B” minősítés kilátásait.

Az elemzők hat hónapra látták stabilnak a cég működését, azután szoros odafigyelést igényel szerintük a gazdálkodása. A Nitrogénművek 2020-ban még 90 milliárd forint feletti árbevétellel és közel 3 milliárdos nyereséggel zárt, és az idei év is biztatóan zajlott le, az első félévben 52 milliárd forintos árbevétel mellett 1,9 milliárd forintos nyereség jött össze. Korábban kötvénykibocsátással is próbálkozott a cég, de állítólag Csányi Sándorhoz közeli körökből figyelmeztették a potenciális vevőket, hogy ez kockázatos biznisz.

Régebben amúgy az OTP is finanszírozta Bige cégeit, de idővel annyira elmérgesedett a viszony, hogy pereskedés lett a vége. Közben a nádudvari KITE agrárintegrátort is meg akarta venni Bige vállalata, de Csányi előbb csapott le rá, aztán már a Nitrogénművek és a KITE közti műtrágyaeladások is megsínylették a helyzetet. A lap szerint a KITE fordult a versenyhivatalhoz azért, mert a Nitrogénművek drágábban akarta neki eladni a műtrágyát, mint amiben megegyeztek. Ez a megegyezéses ár olcsóbb lett volna, mint amennyiért más szereplőknek adták volna a műtrágyát (ez versenysértő lehet), ezért fordult a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) a KITE, ami így megúszhatja a bírságot is.

Eközben Bigét és társait hűtlen kezeléssel és vesztegetéssel vádolja az ügyészség, mivel 2011-18 között több mint 2 milliárd forintnyi hátrányt okoztak a műtrágyagyárnak. A vádak szerint saját luxuskiadásait is finanszírozta ebből az üzletember, bár a Hvg.hu nem tartja ezt életszerűnek. A laphoz került vádirat szerint a Nitrogénművek a piaci ár töredékéért adta el a műtrágyát kereskedőknek, akik már piaci áron adták tovább. Az ügyletek úgy voltak összerakva, hogy minden fél jó járjon, leszámítva magát a gyárat. Bige szerint ezek koholt vádak, neki meg szíve joga, hogy maga árazza a termékét.

Bigének nehéz dolga lesz, ugyanis több volt üzletfele és vezetőtársa is ellene vallott, mentve magukat. Vádlott ugyan Bige cégének két volt kereskedelmi vezérigazgató-helyettese is, de ők állítják, nem tudtak a Bigének állítólag visszaosztott pénzekről.