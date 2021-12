Závecz: Egy százalékponttal vezet az ellenzék listája a Fidesz-KDNP előtt

December nyertese ezzel együtt is a Jobbik.

Megtartotta múlt havi támogatottságát a Fidesz, továbbra is a választókorú népesség 37 százaléka támogatja a kormánypártot, olvasható a Závecz Research legújabb felmérésében, amelyből az is kiderül, hogy továbbra is a Demokratikus Koalíció számít a legerősebb ellenzéki formációnak. Gyurcsány Ferencék pártja novemberhez hasonlóan most is 12 százalékon áll.

A felmérésből kiderül, hogy az elmúlt egy hónap nyertese a Jobbik, amelynek megállt a szeptember óta tapasztalható visszaesése. A párt az előző hónapban 9 százalékkal elérte a mélypontját, ezúttal viszont 10 százalékon áll. Az MSZP és a Momentum támogatottsága nem változott az elmúlt hetekben, előbbi 6, utóbbi 5 százalékos. Az LMP, a Párbeszéd és a Mi Hazánk a választókorúak 2-2 százalékának támogatását élvezi, a Kétfarkú Kutyapárt 1 százalékét. A pártnélküliek aránya 22 százalék.

A biztos pártválasztók csoportjában a Fidesz 47 százalékos, a második helyen a DK áll 18 százalékkal.

A felmérés alapján a kormánypárti és ellenzéki lista támogatottsága szinte azonos. Októberben az ellenzéknek 39, a kormánypártnak 35 százaléka volt a választókorú népességen belül, novemberben 41-39-re módosultak az arányok,

most pedig 39 százalékon áll az ellenzék, 38 százalékon a Fidesz-KDNP listája.

A választáson részvételüket biztosra ígérő és a listák között választani is tudó szavazók csoportjában – akárcsak a múlt hónapban – az ellenzék 49, a kormánypárti lista 48 százalékot ér el, nem is lehetne kiélezettebb a verseny.

Mindkét tábor bízik a győzelemben, de a Fidesz-KDNP hívei optimistábbak. A kormánypártiak 97, az ellenzéki támogatók 91 százaléka feltételezi, hogy egy mostani választáson a nyertes oldalhoz tartoznának.

A listákra nem szavazó választópolgárok eléggé tanácstalanok az esélyeket illetően: az ellenzékről 13, a Fidesz-KDNP-ről 10 százalékuk gondolja, hogy megnyeri a választást, háromnegyed részük viszont nem adott prognózist. A választópolgárok teljes körén belül 41 százalék a kormány maradására, 39 százalék kormányváltásra számít.