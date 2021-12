Pócs Jánost indítja újra a Jászságban a Fidesz

A sajátos humoráról ismert Pócs Jánost indítja újra a jászsági körzetben országgyűlési képviselőjelöltként a Fidesz-KDNP – derült ki a politikus Facebook oldalán közzétett képes bejegyzésekből. Pócs János 2010-től országgyűlési képviselő a térségben, 2010 és 2014 között Jászapáti polgármestere is volt, de a két tisztség összeférhetetlenségét megállapító új szabályt követően inkább az országgyűlési mandátuma mellett döntött.

A képviselő korábban több olyan ügy érintettje is volt, amelyekben aránytévesztő humora miatt került az országos médiafigyelem középpontjába. 2019-ben a képviselőt lemondásra szólította fel az Országos Roma Önkormányzat, miután előkerült egy videó, amelyen Pócs egy roma munkatársa elégetésével viccelődött, és a felvétel szerint a férfit be is zárta egy kazánba. Farkas Flórián a Fidesszel látványosan jó kapcsolatot ápoló Lungo Drom roma szervezet vezetője akkor azt mondta, szerinte nem kell lemondania a képviselőnek.

Korábban, 2017-ben a világsajtót is bejárta Pócs egyik Facebook-posztja, amelyben egy képen egy leölt és megperzselt disznó volt látható, rajta az alábbi felirattal:

Ő volt a Soros.

A képviselő később azt mondta: a feliratnak semmi köze nincs a milliárdoshoz, Soros Györgyhöz, aki ellen éppen akkor is országos – sokak szerint antiszemita indíttatású – kampányt folytatott a kormánypárt. Pócs akkor azt mondta, a képet úgy kell érteni, hogy azt a malacot választották ki levágásra.

Megtiszteltetés lesz a jászsági körzet Fideszes képviselő-jelöltjének lenni a 2022-es választáson! Számíthatnak rám, ahogy én is számítok Önökre!

– írta a Facebookon a pénteken a képvsielő, aki ha megválasztják, negyedik országgyűlési képviselői ciklusát kezdheti meg 2022-ben. Pócs kihívója az ellenzéki összefogás részéről az állatorvosi végzettségű Kertész Ottó lesz az MSZP támogatásával.