Kést rántott a párjával balesetező vétlen sofőrre a taxival érkező drogos

Felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás kísérlete és kábítószer birtoklás miatt emelt vádat a Siófoki Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki bódult állapotban, késsel hadonászva követelte a sértettől, hogy térítse meg az autójában keletkezett kárt.

A 22 éves fiatalt az élettársa értesítette telefonon arról, hogy a nemrég vásárolt autójával balesetet szenvedett, és a gépkocsiban anyagi kár keletkezett. A férfi – aki ezt megelőzően többféle kábítószert is fogyasztott – ettől rendkívül indulatossá vált, és taxival a baleset helyszínére érkezett, ahol kést rántott, majd dühében több alkalommal is megrúgta az élettársát és a saját autóját is.

A férfi ezt követően a kést fenyegetően maga előtt tartva a balesetben valójában vétlen másik sofőr felé indult, és azt kiabálta a másik férfinak, hogy ki fogja fizetni az autó javítását.

Mivel a másik sofőr időközben értesítette a rendőrséget, a vádlott megpróbált elmenekülni a helyszínről, a nem sokkal később kiérkező járőrök azonban rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették a férfit, akit aztán a bíróság le is tartóztatott.

Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést és közügyektől eltiltást kért a férfire.