Budapesti albérletekbe költöztek az afgán menekültek

57 afgán családot, köztük 180 kiskorú gyermeket evakuált Afganisztánból a Magyar Honvédség augusztus végén, a Vámosszabadi Befogadó Állomáson és egy ideig a Balassagyarmati Közösségi Szálláson helyezték el őket.

A Telex most, három hónap elteltével arról ír, hogy Ambrus Gellért, Vámosszabadi polgármestere Facebook-oldalán közölte: a családok elhagyták a vámosszabadi tábort.

Ha nem is véglegesen, de a menekülttábor/befogadóállomás bezárt, az utolsó, itt elhelyezett Afganisztánból kimenekített is elhagyta ideiglenes lakóhelyét. Visszatér az az időszak, amikor a határzár miatt nem volt lakója a tábornak, és bízom benne, hogy a kormány kitart a menekültpolitikája mellett, hogy így is maradjon.

A Máltai Szeretetszolgálat már korábban jelezte, hogy megpróbál emberibb körülményeket találni a családoknak, most pedig közölték, hogy összesen 35 családot, 168 főt: 36 nőt, 51 férfit és 81 kiskorú gyermeket helyeztek el önálló lakásban, Budapest területén bérelt ingatlanokban.

Válaszukban azt is írták, hogy a családok 18 hónapig vesznek részt az integrációs programban, ami esetükben teljes körű ellátást jelent. A budapesti albérleten kívül a szervezet pénzügyi támogatást is nyújt a menekülteknek, magyar nyelvtanfolyamon való részvételt biztosítanak, valamint az ügyintézésben is segítenek.

A menekültek teljes körű egészségügyi ellátást is kapnak, illetve a traumák feldolgozásában pszicholgósu segíti őket. Mentorok pedig a felnőtteket az álláskeresésben és munkaerőpiaci integrációban, szakmai tanfolyamok elvégzésében, a gyerekeket pedig a közoktatásban segítik.