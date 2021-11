„Feládozná magát” Orbánért, akit öt éve bunkónak nevezett

Volner János most Jakab Pétert nevezi hazaárulónak, az ellenzéket pedig tömeggyilkosnak.

A Volner Párt elnöke a Magyar Hírlapnak most azt mondja, csak akkor indulnak jövőre a választáson, ha a Fidesz győzelmét nem veszélyeztetik, mert a tét a nemzeti szuverenitás. Volner János szerint Orbán Viktor azért nevezte minap őt az ellenzék utolsó mohikánjának, aki nemzeti politikát képvisel, mert mindenki más összefogott a baloldallal, elment olyan irányba, ami nemzetellenes, ő például nem tud azonosulni a Mi Hazánk oltásellenességével.

A független képviselőként politizáló, magáról pártot elnevező volt jobbikos egykori pártja történelmi erényének tartja, hogy MSZP-szavazók százezreit tudta átvinni a jobboldalra. Ugyanakkor történelmi árulásnak nevezi, hogy betolták a pártot az ellenzéki összefogásba. Amikor 2018 őszén kizárták, senkit nem csábított a Jobbikból, de a csalódott jobbikosoknak szerinte a Volner Pártban lenne a helyük, mert meggyőződése, hogy ők azokat is meg tudják szólítani, akiket az Orbán-fóbia miatt a Fidesz nem.

Volner János nem ért vele egyet, de nem csodálkozik azon, hogy a Fidesz szatelitpártjaként emlegetik a szintén jobbközép és nemzeti Volner Pártot, hiszen egy sor világnézeti kérdésben egyetértenek. Szerinte is az a 2022-es választások tétje, hogy megmarad-e Magyarország önállósága, vagy beolvad a Brüsszelből irányított szuperállamba.

Csurka István a példa

Bejelentette, csak akkor indulnak a 2022-es választáson, ha az indulásuk nem veszélyezteti az országot a baloldal hatalomra jutásával. Tudja, ez szokatlan a magyar politikában,

de a Fidesztől jobbra lévő térben az önfeláldozás nem ismeretlen dolog. Csurka István is meg tudta tenni annak idején, hogy hátrébb lépett, mert a helyzet azzal fenyegetett, hogy a baloldal ismét hatalomra jut.

Volner János beszél a Jakab Péter körüli állítólagos botrányokról, és nettó hazaárulásnak nevezi, hogy az Európai Bizottságnál kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett hazánkkal szemben. A Jobbikot rákos daganatnak tartja a magyar politikában, amiért Gyurcsány Ferenc fő szövetségese lett.

A baloldali pártokat tömeggyilkosnak tartom azért, mert több ezer ember élete szárad a lelkükön a járvány kezdeti szakaszaiban folytatott oltásellenes kampányaik miatt.

Az ellenzéki előválasztást óriási kudarcnak tartja, szerinte az, hogy Márki-Zay Péter lett a befutó, arra utal, hogy a pártokban nem bíznak a választók. Volner korábban a Magyar Nemzetnek azt mondta, vannak még a pártban olyan jobbikosok, akik csak azért maradtak, mert hozzá hűségesek, de „beépített emberei” tudnák, mit kell tenniük a mandátumukkal, ha a baloldal nyer.

Volner János éppen öt éve, még a Jobbik frakcióvezetőjeként arról beszélt lapunknak, hogy akkori pártja soha nem süllyed le a fideszes mélységbe. Bár most a Magyar Hírlapnak azt mondta, Jakab Péter nem várhatja el, hogy a magánéletét tiszteletben tartsák, 2016-ban Vona Gábor mellett ő is fideszes terítéken volt, amiről azt mondta, titkosszolgálati eszközökkel folytattak magánnyomozást ellene, amit eltussoltak. Közölte, hogy vagy a Jobbik váltja le (2018-ban) a Fideszt, vagy senki és beszélt arról is, az ő életében is volt olyan ügy, ami összekovácsolta az ellenzéket, világnézettől függetlenül. Éppen öt éve ilyenkor a legérdekesebb kijelentése ez volt.

Szóval Orbán Viktor egy bunkó. Nyugodtan leírhatja. Címnek elég jó, nem?