Felfüggesztett börtönt kapott egy férfi, aki hamis ajánlásokkal indult a 2018-as választáson

A Tatabányai Törvényszék tíz hónap felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélt egy férfit, aki a 2018-as országgyűlési választáson csalt az induláshoz szükséges ajánlásokkal.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség közleményt adott ki az elsőfokú ítélet megszületése után. Ebben azt írták, hogy a férfi országgyűlési képviselőjelöltként szeretett volna indulni a választáson. A nyilvántartásba vételhez szükséges számú ajánlást azonban nem tudta összegyűjteni, ezért több száz hamis ajánlást szerzett. Azokat a kérelmével együtt benyújtotta a választási bizottsághoz. A férfit egyéni országgyűlési képviselőjelöltként nyilvántartásba vették. A nyilvántartásba vétel után járó összegről a pártja javára lemondott, amit a Magyar Államkincstár folyósított a pártnak. A párt végelszámolás alatt áll.

A férfi ugyanebben a választási időszakban egy ismerősének is segített választási csalást elkövetni. A férfi megkért két nőt, hogy egy másik párt érdekében gyűjtött ajánlóívekről személyes adatokat másoljanak át, az ismerőse által képviselt párt részére kiadott ajánlóívekre. A férfi ismerőse a hamis ajánlásokat használta fel egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételéhez. A nyilvántartásba vétel után az államkincstár ennek a pártnak is folyósította az törvényben biztosított egymilliós összeget, ám azóta ez a párt is felszámolás alatt áll.

Az ítélet bizonyítva látta a választás rendje elleni bűntett, költségvetési csalás bűntett, bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége és 43 rendbeli felbújtóként elkövetett személyes adattal visszaélés vétség lekövetését. A kiszabott szabadságvesztés végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztette, a pénzbüntetés megfizetésére 20 havi részletfizetést engedélyezett.

Az ítélet ellen az ügyész a részletfizetés törvénysértő megállapítása, a férfi és védője felmentés érdekében fellebbeztek. A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a pénzbüntetés részletfizetésének a törvényben írt feltétele nem állapítható meg, ezért annak mellőzését indítványozta.