Ujhelyi: Átverve érzi magát a brüsszeli mozi, ahol bemutatták az ELKXRTUK-at

November kilencedikén tartották az Elkúrtuk című film nemzetközi bemutatóját Brüsszelben, egy helyi moziban. Ujhelyi István szocialista EP-képviselő járt utána annak, hogy a mozi tudott-e arról, milyen filmet terveznek bemutatni náluk.

Az üzemeltető cég írásban arról tájékoztatott, hogy a filmet csak egyetlen alkalommal, aznap este vetítették, de már ezt is megbánták. Kiderült, hogy a mozinak fogalma sem volt előzetesen arról, hogy milyen film miatt bérelték ki a termet aznap estére, még annak pontos címéről is csak a vetítés előtti napokban értesültek, amikor valaki telefonon erről érdeklődött náluk. Mint elmondták: nem hivatalos, hanem egy gmail-es emailcímről egyeztettek velük az esemény részleteiről, vagyis csak a bemutató előtt jöttek rá – némi kutatást követően -, hogy valójában egy konzervatív pártalapítvány bérelte ki a termet tőlük. »Mondtuk nekik, hogy nem akarunk semmilyen politikai párttal ilyen módon kapcsolatba kerülni. Meg is kértük őket, hogy legalább fotókat ne készítsenek az eseményről a teremben és a mozi előtt sem, de ezt a kérésünket megtagadták. Sok eseményünk, bemutatónk van a világ minden tájáról, sokan bérelik ki a termet hasonló célból. Általában minden rendben zajlik. De most, sajnos átvertek minket« – válaszolta levélben a megkeresésemre a mozi egyik vezetője, hangsúlyozva, hogy cégük egyik fontos alapértéke a szélsőséges politikától való távolságtartás, a sokféleséget hirdető, toleráns kirekesztés-ellenesség. »Sajnáljuk, ami történt, legközelebb óvatosabbak leszünk« – olvasható a nekem küldött levélben.