Letartóztatták a hat hónapos kislánya koponyáját betörő kaposvári férfit

Lecsukták azt a 25 éves kaposvári férfit, aki néhány nappal ezelőtt úgy megverte a hat hónapos síró kislányát, hogy betört a koponyája.

Csapó Gábor, a Somogy Megyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt közölte, hogy a Kaposvári Járási Ügyészség letartóztatást indítványozott a védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértéssel és kiskorú veszélyeztetéséve gyanúsított férfival szemben, amit az ügyben eljáró ügyeletes nyomozási bíró a hétvégén el is rendelt.

B. Tibor együtt volt otthon napközben az élettársával és a hat és fél hónapos kislányukkal. Miközben az anya magukra hagyta őket, hogy tápszert készítsen, a pici sírni kezdett. Ez annyira felidegesítette a pihenni vágyó férfit, hogy ököllel esett a kisbabának.

Az időközben visszaérkező anya maga is látta a bántalmazást, de a gyermeket ennek ellenére is csak napokkal később vitte el orvoshoz. A vizsgálat során kiderült, hogy a babának súlyos sérülései vannak, és eltörött a koponyacsontja. Úgy tudjuk, hogy a baba azóta is kórházban van.

A férfi már nem először bántotta a csecsemőt. Három hónappal korábban egyszer már megütötte a kislányt, de a 25 éves párja ekkor a baba sérülései ellenére sem fordult orvoshoz. A kiskorú veszélyeztetésével gyanúsított P. Klaudia szabadlábon védekezhet.