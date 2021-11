Koronavírus: kétszer annyi az új fertőzöttek száma, mint egy éve ilyenkor

A november 15-i héten annyi új fertőzöttet találtak, mint a harmadik hullám csúcsán tavasszal.

Berobbant a negyedik hullám, hétről hétre nőnek a koronavírussal kapcsolatos mutatók. Cikkünkben a november 15-i hét számait hasonlítjuk össze az egy héttel korábbi, illetve az egy évvel korábbi értékekkel. Ábránkon jól látszik, hogy a főbb mutatók mindegyike romlott a november 8-i héthez képest:

az aktív fertőzöttek száma 40 százalékkal (88 ezerről 127 ezerre),

a heti új eseteké a negyedével (51 ezerről 65 ezerre),

az elhunytak száma 30 százalékkal (773-ról 1001-re),

a kórházban ápoltak, illetve a lélegeztetőgépen lévők száma pedig 21-22 százalékkal (5030-ról 6111-re, illetve 494-ről 606-ra) nőtt hét nap alatt.

A 2020. november 16-án kezdődő héthez képest alig van különbség az aktív fertőzöttek és a lélegeztetőgépen lévők számát tekintve. A bő kétszeresére ugrott viszont a regisztrált új fertőzöttek száma (30 ezerről 65 ezerre), és 40 százalékkal több elhunyt volt az előző héten, mint tavaly ilyenkor (701 helyett 1001). Egyetlen mutató van, ami jobb, mint 2020 novemberének közepén: kórházban akkor 7400 embert ápoltak, most 6100-at.

2021 júniusától a kormány a pénteki, szombati és vasárnapi adatokat egyszerre, hétfő reggel közli – számításainkhoz az új esetek és az újonnan elhunytak esetében ezt az értéket a három napra átlagoltuk, a többi mutatónál a pénteken és hétfőn közölt érték közötti növekedést arányosan osztottuk el.

Második ábránkon ugyanaz az öt mutató látható január 1-től december 31-éig – szürkével a tavalyi évet, kékeszölddel az ideit jelöltük, az értékek hétnapos mozgóátlagok.

Jól látszik, hogy az aktív fertőzöttek száma a tavalyi második hullám időszakához képest sokkal meredekebben emelkedik – tavaly ilyenkor egyébként már az éttermek, vendéglátóhelyek is zárva voltak. Most hasonló korlátozás nincs, a maszkviselés csak szombattól lett kötelező a tömegközlekedési eszközökön kívül is zárt térben, miközben 6 millió ember már legalább egy oltást megkapott, és a kétmilliót közelíti azoknak a száma, akik a harmadik dózist is felvették, mindez azonban a jelek szerint alig fékezi a delta variáns okozta újabb járványhullámot.

Az új esetek száma a legfrissebb (november 22-ével záródó) adatokat tekintve meghaladta a márciusi csúcsot is: akkor hétnapos mozgóátlagban 9253 volt a legtöbb fertőzöttszám – ez most 9435.

Az elhunytak száma november második hetében haladta meg a tavalyi értékeket. A lélegeztetőgépen lévők száma a 2020-as trendet követi, azonban egyelőre egy kicsivel kevesebb embert tartanak életben mesterséges lélegeztetéssel, kórházban viszont egyelőre még kevesebb embert ápolnak, mint tavaly novemberben.