Koronavírus: közel 400-an haltak meg az elmúlt 3 napban Magyarországon

Az elmúlt három napban összesen 27 209 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 392 beteg – derül ki a koronavirus.gov.hu oldaláról. Az aktív fertőzöttek száma 144 533 főre emelkedett. Utoljára május közepén volt ilyen magas az aktív fertőzöttek száma.

6451 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 649-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy héttel ezelőtt a hétvégi összesített adatok így néztek ki:

21 060 új fertőzöttet igazoltak,

elhunyt 304 beteg,

az aktív fertőzöttek száma 102 898 volt,

5286 koronavírusos beteget ápoltak kórházban,

közülük 519-en voltak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 024 568 fő, közülük 5 794 499 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 834 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. A harmadik oltást 69 ezren vették fel a hétvégén, az első oltást viszont nagyon kevesen, csak 6761-en adatták be maguknak az elmúlt 3 napban.

Mától oltási akcióhét indult. November 22 és 28. között reggel 7 órától este 19 óráig a kórházi oltópontokra akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra.