Akadnak olyan légiforgalmi irányítók, akik ellenállásból még mindig lassítják a forgalmat

Különös helyzet állt elő a légiforgalmi irányítók augusztusban elkezdett forgalomlassító „ellenállásával” kapcsolatban, a szakszervezet ugyanis rábízta a munkatársakra, döntsék el saját maguk, hogy amikor szolgálatban vannak, akkor rigorózusan betartanak minden előírást, és ezzel lassítani tudják a repülőgépek haladását, vagy lehetővé teszik, hogy adott műszakban minden gép a lehető legrövidebb időn belül szálljon le, értesült a Népszava.

A lapnak nyilatkozott az egyik irányító, aki arról beszélt, a legtöbben nem lassítják a forgalmat, mert azzal a pilóták dolgát nehezítik meg, a munkáltatójukat ezzel nem lehet sakkban tartani, de azért akad olyan, aki olykor mégis megteszi ezt.

Mint ismert, a Control Magyar Légiforgalmi Irányító Szakszervezete idén júliusban készült sztrájkra, mert munkáltatójukkal, a HungaroControllal megrekedtek a bértárgyalások, és nem sikerült megegyezniük a három éves bércsomagról. A kormány erre válaszul a vészhelyzetre hivatkozva lehetetlenné tette a sztrájkot, mire ők a tiltakozás sajátos módjával reagáltak: a biztonsági előírásoknak megfelelően jelölték ki a gépek útvonalát, de jellemzően a hosszabb útvonalakat használták, amiket csak akkor szoktak bejárni a gépek, ha a főváros felett túlságosan megtelik a légtér.

Kapcsolódó Orbán sztrájktilalma után jókora kunkorokra kényszerítik a repülőket a légiirányítók Miután munkabeszüntetésüket a kormány megtiltotta, a jelek szerint munkalassításba kezdtek a ferihegyi légiirányítók: a fapadosok és az oligarchák magángépei is kacskaringózhatnak a levegőben.

A kollektív, három évre szóló, a szakszervezetek által kedvezményezett bérmegállapodásról továbbra sem mondtak le a légi irányítók, de a szeptemberben a munkáltató által kiküldött új, határozatlan időre szóló munkaszerződést aláírták. Ez tartalmaz valamennyi béremelést.

A kihirdetett veszélyhelyzet elmúltával az irányítók akár újból készek a sztrájkra. Ugyan jól keresnek, nagyjából egy és kétmillió forint között havonta, az uniós átlag ennél jóval magasabb.

A HungaroControl egy 10 éves tanulmányi szerződéssel ennyi időre magához is láncolja az embereket, hiszen a képzésük 40-60 milliós költségét ennyi idő alatt fokozatosan kell törleszteniük, így hiába is lennének elégedetlenek a béremeléssel, nem mondhatnak fel, csak ha egy összegben visszafizetik a tandíjat. Ennek fényében már az is látszik, hogy az első tíz évben a fizetésük sem annyi, amennyi papíron, hiszen ekkor törlesztik a képzésük költségét.