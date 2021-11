A közmédia pártoktól és politikai szervezetektől független, legalábbis ezt mondták az ENSZ-biztosnak

Megtudhattuk még, 2018-ban ellenzéki erőszakos képviselők hatoltak be, és hogy az MTVA küzd az álhírek ellen.

A Kossuth Rádió elismerte, hazudott Dobrev Kláráról – A DK ezt várja Kálomistáéktól is

Irene Khan, a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságának védelmével foglalkozó ENSZ különleges jelentéstevő a magyar közmédia vezérigazgatóival találkozott – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Iroda csütörtökön az MTI-vel. Azt írták, Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és (az amúgy hírhamisítási ügyéről ismert) Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója a közszolgálati médiaszolgáltatás működéséről folytatott megbeszélést a jelentéstevővel.

Az ENSZ különleges jelentéstevője és a magyar közmédia vezetői között folytatott egyeztetésen szóba kerültek a közmédia kiegyensúlyozottságát biztosító szabályok, az ellenőrzési mechanizmusok és a pártatlanságot garantáló előírások.

A vezérigazgatók arra hívták fel a figyelmet, hogy sokan próbálnak nyomást gyakorolni a közmédiára és politikai térfélre próbálják rángatni az intézményt, miközben a közmédia szerepe épp abban áll, hogy pártoktól és politikai szervezetektől függetlenül látja el feladatait. Felidézték például a 2018 végi eseményeket, amikor ellenzéki képviselők hatoltak be a közmédia székházába, hogy erőszakkal beolvassák követeléseiket, miközben a közmédia munkatársainak jogai több ízben is sérültek – olvasható a közleményben.

Arra nem tértek ki a kommünikében, hogy a közmédia szinte abszolút nem ad lehetőséget ellenzéki politikusoknak megszólalásra, minden hírt a kormány szemszögéből tálal, az említett 2018-as események idején pedig nem biztosította a képviselők alapvető jogát, hogy beléphessenek az intézménybe, sőt erőszakkal dobták ki őket.

A vezérigazgatók kifejtették, hogy a korábbi időszakhoz hasonlóan a 2022-ben esedékes országgyűlési választásokra tekintettel ismét létrehozzák a Közmédia Választási Irodát, aminek legfőbb feladata a kiegyensúlyozottság biztosítása lesz a kampányidőszakban.

A megbeszélésen szó esett az olyan, a magyar közmédia által – állításuk szerint – követett nemzetközi sztenderdekről, amiket például a BBC, a brit közszolgálati média is követ. Felmerült a digitális médiában elhatalmasodó fake news problémaköre is, ami alkalmas arra, hogy aláássa a közvélemény bizalmát a klasszikus sajtóval szemben is – közölték. Arra nem tértek ki, hogy sok esetben a közmédia terjeszt álhíreket.

A közmédia vezetői az egyeztetésen kiemelték, hogy a közszolgálat keretében a magyar közmédia olyan feladatokat is büszkén vállal (így például nemzetiségi rádiók üzemelését, egyházi műsorok bemutatását), amiket egy profitorientált vállalkozás, jellemzően gazdasági megfontolások miatt nem tesz meg. A konzultáció keretében a magyar közmédia vezetői átadták a jelentéstevőnek a magyar nemzeti közszolgálati médiaszolgáltatás alapdokumentumát, a Közszolgálati Kódexet.