43 férfit palizott be a társkeresőn egy karcagi nő

Letartóztatta a Szekszárdi Járásbíróság azt a 44 éves karcagi nőt, aki csaknem kilenc és fél millió forintot csalt ki 43 férfitól egy társkeresőn.

Egy paksi lakos tett feljelentést tavaly a nő ellen, akivel egy társkereső oldalon ismerkedett meg. Az asszony a férfitól különböző kitalált történetekkel hónapok alatt több mint másfél millió forintot csalt ki.

A paksi rendőrök a nyomozás során megállapították, hogy a 44 éves nő még legalább 42 másik férfit is átvert, akiktől különböző indokokkal – adóhatóság által kiszabott büntetés megfizetésére, megélhetésre, gyermeke gyógyszerének kiváltására, iskoláztatására, édesanyja temetési költségeire, illetve örökösödési illeték megfizetésére – kért kölcsön rövid határidőre.

Az eddig kihallgatott férfiaktól csaknem kilenc és fél millió forintot csalt ki az elmúlt másfél év alatt. Mindannyiukat folyamatosan tévedésben tartotta, ígérgetett nekik, amíg ők el nem utalták a pénzt a számlájára, ezt követően azonban elérhetetlenné vált.

A nő még akkor sem állt le, amikor első kihallgatását követően az ország két különböző pontján felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték ugyanilyen csalások miatt. Módszeresen folytatta tovább idén is a férfiak átverését. A paksi rendőrök azt is vizsgálják, hogy a karcagi nő hány férfit csaphatott be még.