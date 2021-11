Építsd fel egyszerűen a vállalkozásod weboldalát! (x)

Programozói segítség nélkül, akár Te magad létrehozhatod az első üzleti honlapod!

Az online térben versenyző vállalkozások életében sok esetben egész egyszerűen nincs elég idő arra, hogy minden egyes üzleti részelem elkészüljön, és terv szerint biztosítsa az eredményességet. Olykor maga a humán kiegészítő erő hiányzik az adott feladathoz, ezért kulcsfontosságú, hogy milyen eszközöket választunk meg a célok biztosításához. Épp nem vagy elégedett az aktuális céges weboldallal, de nem mersz belevágni egy újba? Vagy esetleg az első honlap elkészítése közben vesztél el a rengeteg információban és problémában? Nos, van megoldás, ami segíthet.

A Site Builder webszerkesztővel pár óra alatt létrehozhatsz egy olyan weboldalt, ami elvárt módon és ízléses megjelenéssel képviseli a vállalkozásod értékeit. Körülbelül 80 darab előre összeállított sablon közül választhatod ki a számodra tetsző kinézetet, amit később tovább finomítgathatsz a színek és betűtípusok megváltoztatásával. Ez azonban csak a kezdet, a konkrét sémaoldal kialakítását teljesen átszabhatod, új méretet adhatsz a felső címsornak, átrendezheted egyik oldalról másikra a szövegdobozokat, és a footerben is megszabhatod, minek kellene ott pontosan megjelennie.

Bármit is alakítasz át, kapcsolsz be vagy töltesz fel, a készülő weboldalon minden azonnal mobilra optimalizálttá válik, vagyis okostelefonokon és tableteken is tökéletes megjelenítést kaphatsz. Minden egyes elemet a webböngészőben egérrel mozgathatsz, ráadásul a teljes szerkesztő elérhető magyar nyelven. Egy-két kattintással látványos módosításokat hajthatsz végre, de a teljesen kész állapotra érdemes rászánni az időt. Már csak azért is, mert a webszerkesztő megismerése önmagában izgalmas, hiszen sok olyan funkciót rejt, amikre nem is gondolnál.

A Site Builderben tehát kiemelt szerepet kap a felhasználóbarát működés, amit az ingyenes próbaverzió csak még inkább megerősít. Érdemes ezzel kezdeni az ismerkedést, hiszen 30 nap áll rendelkezésre a szerkesztőfelület kipróbálására. Ennyi idő alatt pedig bárki megszerezheti a teljes Site Builder élményt, és bátran belevághat a weboldal megépítésébe.