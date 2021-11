Orbán Balázs: A Fideszben vezérelv nincs, igazmondási kötelezettség van

A kormányfő politikai igazgatója egyszer sem beszélt a Pegazus-ügyről Orbán Viktorral. Az Elkxrtuk című filmet még nem látta, de művészi alkotásnak tartja.

Orbán Balázs úgy lett pár év alatt a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, a kormányfő politikai igazgatója és a Mathias Corvinus Collegium kuratóriumi elnöke, hogy nincs is politikai ambíciója. Egyebek mellett erről is beszélt az Indexnek. Meg arról is, hogy őt az intellektuális kérdések, a nagy viták érdeklik, ezért örül, hogy most rengeteg ilyen jellegű inspiráció éri.

A nagyinterjúban azt mondja, hamis toposz, hogy a Fidesz vezérelvűen működik.

Ez egyáltalán nincs így. Az érveknek igenis súlya van.

Orbán Vikor álláspontja akkor érvényesül, ha ő érvel jobban, bár a meggyőzéséhez „fel kell kötni a gatyát”. A kormányfő nem tekint magára kirakatbábuként, sokszor

erős és határozott hipotézist alkot bizonyos kérdésekről, ami azonban szabad vita tárgya.

Szerinte éppen a nyugati világra jellemző, hogy demokratikus viták nélkül változtatták meg országok karakterét, kultúráját, társadalmi, gazdasági rendjét.

Orbán Balázs a jövő évi választásokról azt mondja, a gyurcsányozás nagyon indokolt, mert egyértelmű, hogy a 2010 előtti világ szeretne visszatérni a hatalomba. Az Elkxrtuk című filmet még nem látta, de művészi alkotásnak tartja, amelynek legfőbb üzenete, hogy nem lehet hazugságra politikát építeni.

A politika általános törvénye, hogy nem lehet hazugságra építkezni, vagy ha igen, akkor annak meg kell fizetni az árát.

Márki-Zay Péter hitét tiszteletben tartja, de úgy véli, a 15 évvel ezelőtt történtek miatt jobboldali, polgári, kereszténydemokrata politikus nem egyezik ki Gyurcsány Ferenccel. Jelenleg nem tartja aktuális kérdésnek, hogy javasolni fogja-e vele a vitát Orbán Viktornak, akinek a 2006-os vitája Gyurcsány Ferenccel

a gátlástalan hazudozásokról szólt, mint utólag a történelem bebizonyította. Óvatosan kell eljárni ebben az ügyben, mert míg a mi oldalunkon van igazmondási kötelezettség, addig a túloldalon ilyen jól láthatóan nincs.

Azt is elárulja, hogy bár szoros a munkakapcsolatuk Orbán Viktorral, a Pegasus-ügyről egyszer sem beszéltek.