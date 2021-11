Orbán Viktor valódi szupersztár Erdélyben

A Fidesz elnöke népszerűbb Kelemen Hunornál, az RMDSZ elnökénél is. Az erdélyi magyarok döntő többsége Fidesz-szavazó lesz jövőre.

Orbán Viktor a legismertebb és legnépszerűbb magyar politikus Erdélyben, mindkét kategóriában lekörözi Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét – írja a Transindex a Bálványos Intézet legfrissebb kutatása alapján. A reprezentatív felmérés egyértelművé teszi, hogy az erdélyi magyarok döntő többsége Fidesz-szavazó lesz jövőre.

Az erdélyi magyarok 89 százaléka úgy gondolja, részei a magyar nemzetnek. 69 százalékuk szerint a nemzeti hovatartozás fő eleme az anyanyelv és a kultúra. Míg 2016-ban csak a megkérdezettek 26 százaléka gondolta azt, hogy „igazi magyarsághoz” állampolgárság kell, ez az arány 2021-re 52 százalékra módosult. A megkérdezettek 53 százaléka nagyon büszke, 40 százaléka büszke a magyarságára.

Az erdélyi magyarok magyar demokráciába vetett bizalma alig, 62-ről 59 százalékra csökkent, de kiderült, radikálisan csökkent informáltságuk.A rokonszenv tekintetében éles határvonal van a kormánypárti és ellenzéki politikusok között.

Orbán Viktor népszerűsége továbbra is töretlen (89%) Erdélyben, Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt is megelőzi (78%), míg Szijjártó Péter külügyminiszter a harmadik (63%). A legelutasítottabb anyaországi politikus továbbra is Gyurcsány Ferenc (77%), őt Dobrev Klára és Karácsony Gergely követi (45-45%).

Eddig a felnőttkorú erdélyi magyarok mintegy 60 százaléka igényelt magyar állampolgárságot (25% nem is akar), 42 százalékuk pedig részt is venne a magyarországi választásokon. 2016 óta abban nem történt változás, hogy a magyar állampolgársággal rendelkező szavazni szándékozó erdélyi magyarok 83 százaléka fideszes, a legnépszerűbb ellenzéki párt a Jobbik, 4 százalékkal.