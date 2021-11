Sajátos manőverrel radírozza le a veszprémi önkormányzat a veszprémi kéziklub adósságát

Nagy lángon égették a milliárdokat a veszprémi kézilabda-arénában, írtuk még tavasszal a céges beszámolókat átnézve. Most pedig a fideszes vezetésű veszprémi önkormányzat siet az egyik leggazgagabb magyar, a 200 milliárd forint körüli becsült vagyonnal rendelkező Szíjj László érdekeltségébe tartozó kéziklub segítségére: sok százmilliós tartozásukat radírozzák le egy sajátos konstrukcióval – ez a következtetés vonható le a Magyar Narancs cikkéből.

A kicsit kacifántos történet lényege, hogy a Veszprém Handball Team Zrt. (amelyiknek a tulajdonosa a Szíjj László-féle Duna Aszfalt Kft.) bő 600 millió forinttal tartozik a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-nek. (Erről is írtunk a tavaszi cikkünkben.) Most pedig Porga Gyula polgármester olyan javaslattal állt elő – és a fideszes többségű önkormányzat meg is szavazta -, hogy az önkormányzat lépjen a veszprémi kéziklubot működtető cég helyébe, és így az önkormányzat tartozik majd az önkormányzati tulajdonban levő Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-nek.

Az ellentételezést pedig úgy oldják meg, hogy a veszprémi kéziklub a reklámhelyein biztosít helyen az EKF (Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa) hirdetéseinek, reklámjainak. „Városmarketing szolgáltatás biztosítása a veszprémi kézilabdacsapatot működtető szervezet által biztosított hirdetési felületek és arculati jogainak igénybevételével” indít közbeszerzési eljárást a város.