Filctollal fogják lehúzni a szavazólapról Karácsony vagy Márki-Zay nevét, ha valamelyik visszalép

Összeszedtük az összes információt, amit jelenleg tudni lehet az előválasztás második fordulójáról. Mutatjuk, eddig miben sikerült megállapodniuk a jelölteknek.

A hétvégén indul az ellenzéki előválasztás második fordulója, ahol eldől, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a 2022-es választáson, vagyis Orbán Viktor kihívója. Ebbe a körbe hárman jutottak be a múlt héten lezajlott első forduló eredménye alapján:

Dobrev Klára : 34,76 százalékkal,

: 34,76 százalékkal, Karácsony Gergely : 27,31 százalékkal, és

: 27,31 százalékkal, és Márki-Zay Péter: 20,02 százalékkal.

A pártok képviselői szerint az előválasztás előkészítésekor mindenki az első forduló sikeres lebonyolítására koncentrált, ezért igen sok részletkérdést most, az utolsó pillanatban kell tisztázni, miután kiderült, hogy egyik jelölt sem szerzett abszolút többséget az első fordulóban. Az újabb forduló időpontról az Országos Előválasztási Bizottság (OEVB) múlt pénteki ülésén nem is sikerült megállapodni. A dátumról csak a hétvégén mondták ki a végső szót az érintett pártok elnökei.

Eszerint október 10-én, vasárnap reggel kezdődik a voksolás, és október 16-án, szombaton este ér majd véget.

Az október 17-i vasárnapi napot azért csípték le a voksolási időszakról, hogy megkönnyítsék a szavazatszámlálás lebonyolítását. Ezt a Számoljuk Együtt Mozgalom javasolta, mert tapasztalataik szerint hétvégére jóval könnyebb önkénteseket toborozni, mint munkanapokra.

Hajdú Gergő, az előválasztás technikai lebonyolítását végző civil szervezet, az aHang kampányigazgatója a 24.hu-nak azt mondta, hogy a korábbi részvételi számok alapján 700 ezer szavazólapot készítenek. A szavazólapokat az idő rövidsége és a magas technikai követelmények miatt hétfőn már nyomdába is vitték. Ennek viszont az lesz a következménye, hogy a kinyomtatott szavazólapokon rajta lesz mind a három jelölt neve.

Amennyiben a következő napokban döntés születik, hogy Karácsony Gergely vagy Márki-Zay Péter visszalép a másik javára, akkor a visszalépő nevét filctollal kell majd lehúzni az összes szavazólapról.

A második forduló annyiban lényegesen különbözni fog az elsőtől, hogy itt már nem kell dönteni az egyes országgyűlési képviselői helyekért induló jelöltek személyéről. Ezért a második fordulóban az ország egész területe egy választókörzetnek minősül majd.

Ez praktikusan azt jelenti, hogy a jövő heti szavazáson megszűnik az a kötöttség, hogy mindenki csak a saját választókörzetében adhatja le a szavazatát.

Egy fővárosi lakos akár Szegeden is szavazhat, az online rendszer ugyanis, mint ahogy ez az első fordulóban is működött, a lakcímkártya vonalkódjának leolvasásával és rögzítésével, vagy az online regisztrációval azonnal kizárja a dupla szavazás lehetőségét.

A szavazás egyik legfontosabb biztonsági eleme a szavazólapokon lévő QR-kód. Az első fordulóban azonban éppen a kód eredményezett szokatlanul sok érvénytelen szavazatot, mert az operátorok sok helyen nem tudták, hogy minden lapot hitelesíteni kell a kód beolvasásával. Hajdú elmondta, hogy most új kézikönyvet adnak ki az operátoroknak, és a választás megkezdése előtt a pártokon keresztül is igyekeznek nyomatékosan felhívni az önkéntesek figyelmét a kód fontosságára, hogy elkerüljék a hasonló eseteket.

Az OEVB főszabályként kimondta, hogy a második fordulóban törekedni kell arra, hogy a szavazóhelyek, vagyis a sátrak ott legyenek felállítva, ahol az elsőben is álltak

– ezt Sebián-Petrovszki László mondta a 24.hu-nak. A DK pártigazgatója szerint néhány indokolt esettől eltekintve ez így is lesz. Az első fordulóban nagyjából 800 sátor működött, de például a Széll Kálmán téren, ahol három választókörzet találkozott, most feleslegessé vált a három külön sátor, a lényeg, hogy a kapacitást biztosítani tudják. A szavazóhelyekről a keddi OEVB ülésen kell meghozni a döntést, mert a helyszíneket 72 órával a szavazás kezdete előtt be kell jelenteni a rendőrségnek.

A pártok egyelőre nem állapodtak meg az online szavazás menetéről sem. A szavazáshoz kiépített informatikai rendszer képes lenne arra, hogy a 122 ezer online szavazóból annak a 102 ezernek, aki az első fordulóban megadta az emailcímét, most regisztráció nélkül küldjön szavazólinket. Az, hogy ez megtörténik-e, a héten dőlhet el.

Sebián-Petrovszki László arról is beszélt, hogy a jelenlegi elképzelések szerint a második forduló lezárulta után egyetlen budapesti központban számolják majd meg az egész országból begyűjtött szavazatokat. A pártigazgató szerint ez hatalmas logisztikai kihívás, de valószínűleg a leggyorsabb megoldás, hiszen már az első forduló alatt leadott egymillió szavazat több mint felét is a budapesti központ számolta.

A miniszterelnök-jelöltek között egyetlen vita lesz.

Ezt a szavazási időszak közepén, október 13-án szerdán az RTL Klub közvetíti. Az élő adás helyszíne az első fordulóban megismert stúdió lesz, a vitát ezúttal is Rábai Balázs moderálja.

Dobrev Klára kedden megkezdi a második fordulós kampányát, és ismét országjárásba kezd. A pártigazgató szerint a napi 2-3 állomás közé folyamatosan beiktatnak olyan településeket is, amelyek eddig nem voltak hagyományos DK-helyszínek, de az első forduló eredménye azt mutatta, hogy vannak a pártnak vagy magának a miniszterelnök-jelöltnek szavazói.

Hétfőn kerestük Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter stábját is, hogy megtudjuk, hogyan tervezik a kampányidőszakot. De a folyamatban lévő együttműködési és visszaléptetési tárgyalások miatt tőlük nem kaptunk információkat. Ugyanakkor a két polgármester hétfő délután hódmezővásárhelyi sajtótájékoztatóján bejelentette: együtt indulnának el a második fordulóban, de egyelőre nem döntötték el, hogy ki lép vissza a másik javára. A helyzetre való tekintettel ugyanakkor azt szeretnék, hogy a második körös szavazólapon egymás mellett szerepeljen a nevük.