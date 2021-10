Együtt indulnának el, de arról továbbra sincs döntés, hogy Karácsony lép vissza, vagy Márki-Zay

Közös sajtótájékoztatón állt ki Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyen hétfő délután. A két miniszterelnök-jelölt már pénteken és tárgyalt egymással, ugyanakkor egyelőre továbbra sem született arról döntés, hogy ki fog visszalépni.

Erről napokon belül születhet döntés, ma arról állapodtak meg, hogy együtt indulnak a második fordulóban, és szeretnék, ha a szavazólapon a nevük egymás mellett szerepeljen, ne egymás alatt.

Karácsonyi Gergely kezdte el a sajtótájékoztatót, aki azt mondta: „egy nagyon fontos és előre mutató egyeztetést folytattunk ma Márki-Zay Péterrel.” A főpolgármester kijelentette, hogy a hódmezővásárhelyi polgármesterrel közös a gondolkozása, „az ellenfelünk Orbán Viktor, és mind a balközép és mind jobbközép gondolkodású embereknek szeretnénk” közös ajánlatot tenni.

Elhatároztuk, hogy megosszuk a kampányt és a kormányzást is

– mondta Karácsony. Hozzátette:

Még nem döntöttük el, hogy ki lesz a miniszterelnök-jelölt.

Terveik szerint egyikük lesz a miniszterelnök a választás után, a másik pedig a miniszterelnök- helyettes, ugyanakkor utóbbinak egyetértési joga lesz, ami azt jelenti, „mindenben közösen döntünk. Mindkét fél egyenrangú lesz a kormányzásban.” A főpolgármester elmondta: létre hoznak egy közjogi tanácsadó testületet, akik segíteni fognak abban, hogy helyreállítsák az alkotmányosságot Magyarországon.

Közös minimumprogramot létrehozták, a közös kormányzást egyeztetik a következő 24 órában.

Márki-Zay Péter arról beszélt, hogy megértették Karácsonnyal: csak együtt tudnak előválasztást és választást nyerni. Az előválasztás második fordulójában a Jobbik és Momentum szavazóit is várják, ahogy a DK szavazóit is.

A programban megegyezünk, a szereposztás lényegtelen

A hódmezővásárhelyi polgármester szerint olyan alkotmány kell, hogy soha többé diktatúrát ne építsenek fel Magyarországon, a sajtószabadságot is biztosítani kell, ahogy azt is, hogy az ügyészség valóban végezze a munkáját. Megegyeztek abban, hogy a korrupció elleni harc intézményvezetője Hadházy Ákos lesz, és ő a 2010 előtti is korrupciót elszámoltatja majd. Megtartják a családi adórendszert és családtámogatást is, és a kormányuk számára fontosak lesznek nemzetpolitikai kérdések is.

A másik egyetértése nélkül nem lesznek döntések ebben a kormányban.

Márki-Zay azt mondta, hogy napokon belül lezárják ezt a tárgyalás sorozatot, és közös program a lényeg.

A két polgármester kérdésekre nem válaszolt a beszédek után.

A miniszterelnök-jelölti előválasztás első fordulójában Dobrev Klára közel 35, Karácsony Gergely 27, míg Márki-Zay Péter valamivel több, mint 20 százalékot kapott.