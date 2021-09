A francia Zöldek előválasztása téma volt az MTI-nél, de a magyarról egyelőre nincsen hír

Több mint 600 ezer magyar szavazott az ellenzéki előválasztáson, a voksok számlálása tegnap óta tart, és ha lassan is, de érkeznek az eredmények. A Magyar Távirati Iroda viszont egyetlen írást sem szentelt még az előválasztásnak, nem írnak győztesekről, vesztesekről. Pedig a tét nagy, most derül ki, hogy kik lesznek a jövő évi választásnál a fideszes jelöltek ellenfelei, ahogy az is körvonalazódni látszik, hogy ki lehet Orbán kihívója 2021 áprilisában.

AZ MTI a tegnapi napon is csak a kormányközeli Nézőpont Intézet kutatását tette közzé, aminek az volt a lényege, hogy „hatástalan a pártpreferenciákra az előválasztás”. Két nappal ezelőtt egyébként beszámoltak egy előválasztási eredményről, ekkor derült ugyanis ki, hogy Yannick Jadot európai parlamenti képviselő nyerte meg a francia Zöldek előválasztását, így a jövő évi elnökválasztáson ő lesz a párt államfőjelöltje.

Az 54 éves tapasztalt politikus a második fordulóban a szavazatok 51,03 százalékával győzte le a magát ökofeministának valló Sandrine Rousseau-t. Az interneten rendezett szavazáson 122 ezren vettek részt

– olvasható az MTI-n.