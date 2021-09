Turisztikai pénzeső: milliárdok az Orbán Ráhel-közeli ügynökségnek, 70 millió az Echo TV volt vezetőjének

Még június elején fordultunk a Magyar Turisztikai Ügynökséghez (MTÜ) és a tulajdonában álló és felügyeletével működő Kisfaludy2030 Zrt.-hez, hogy kikérjük, mely cégek és magánszemélyek kaptak az idén egyedi döntés alapján vissza nem térítendő támogatást tőlük. Bár adatigénylésünkre száz nap elteltével sem kaptunk konkrét választ, szerdán felkerült a Kisfaludy-program megújult oldalára a támogatottak 2021-es listája.

2020-ban ez egy 193 oldalas dokumentum volt, az idén a lista két lapra kinyomtatható, igaz, nem kizárt, hogy még bővül majd. Az továbbra sem derül ki a dokumentumból, hogy

milyen csatornán jelentkeztek a támogatottak a pénzekre,

milyen kritériumok alapján ítélték oda nekik a támogatást,

és pontosan mire kapnak közpénzt.

Az egyedi támogatás Az egyedi támogatásokat a nyilvánosság kizárásával osztogatta az MTÜ mindaddig, amíg lapunk tavaly fel nem tárta a pénzosztó rendszer létesését. E támogatások közös jellemzője, hogy – a hazai és európai uniós gyakorlattól eltérően – még csak pályázati azonosító számmal sem rendelkeznek. Nyomozásunk során arra jutottunk, hogy a vissza nem térítendő támogatásokat célzó kérelmeket nem egy nyilvánosan meghirdetett pályázatra nyújtották be, így aztán feltehetően informális csatornákon, akár személyes ismeretségek útján kerültek a turisztikai ügynökség asztalára. Guller Zoltán vezérigazgató állítása szerint szakmai szempontok alapján döntenek az egyedi támogatási kérelmekről, ellenzéki városoknak mégsem jutott a több milliárdos keretből, miközben kormányközeli emberek tömegével kapnak ad hoc segítséget. Az is különös, hogy a kormány az igénylők fél százalékának adta a turisztikai támogatások kétharmadát, köztük elsősorban a NER-bizalmasoknak. Guller korábban arról beszélt, hogy a beérkező igényekről egy szakmai grémium dönt, de az MTÜ még a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólítására sem adta ki ennek névsorát a 24.hu-nak, így a bíróságon próbáljuk megtudni, ki vagy kik döntenek az állami milliárdok sorsáról.

A frissen közzétett 2021-es lista szerint 70 millió forintos szálláshely-fejlesztési támogatást kapott a 2018-ban alapított DSIDA2018 Kft., amelynek az elmúlt három év során egyetlen forint forgalma sem volt. A cég tulajdonosa az Echo Tv korábbi vezetője, Farkas Boglárka, aki miután távozott a kormánypárti televíziótól, a leggazdagabb magyar mellett, a Mészáros Holding kommunikációs vezetőjeként folytatta pályafutását. Az nem derül ki a dokumentumból, hogy hol és milyen szállásokat fejleszt a cég.

1,7 milliárd forintos támogatást kapott a márciusban alakult Körösparti Nyár Plusz Zrt. „attrakciófejlesztésre”. Ennek a vezérigazgatója Barna Attila, aki 2019-ben a Fidesz képviselőjelöltjeként indult el a békésszentandrási választáson, de a testületbe nem került be. Barna a Körösparti Nyár Szolgáltató Kft.-vel a nyertes cég egyik tulajdonosa, míg a másik, a Bahart tavaly kinevezett igazgatója, Volencsik Zsolt Mihály, a Nemzeti Vízművek vezérigazgatója.

A járvány padlóra küldte a hazai vendéglátást, de az MTÜ nem nyilvános pályázattal segítette meg az éttermeseket, hanem néhány kiválasztottnak biztosított egyedi támogatást. Így jutottak egy titkos találkozót követően támogatáshoz a Balatoni Kör tagjai, és a Stílusos Vidéki Éttermiséghez csatlakozóknak is jutott közpénz.

A most feltöltött lista alapján a turisztikai ügynökség nem szakít ezzel a hagyománnyal, és továbbra sem nyilvános pályázaton segíti a vendéglátósokokat. 2021-ben például a Gerendai Károly tulajdonában lévő Costes Kft. kapott 70 millió forintot vendéglátóhely-fejlesztésére. A Népszava júliusban arról írt, hogy a Ráday utcában található Michelin-csillagos, ám tavaly óta zárva tartó Costes étterem 34 milliós bevétel mellett ötvenmillió forint veszteséget termelt. A szintén Michelin-csillagos Costes Downtown júniusig húzta, ám szeptemberig az is bezárt a koronavírus miatt. Gerendai januárban arról beszélt, hogy a kormányzati bértámogatás fontos, azonban nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a mellé még valamiből oda kellene tenni a bérek másik felét.

Borászatokat is támogattak, Söptei Zsolt cége 40 millió forintot kapott, a Borikon borászat hárommilliót, és egy soproni üzemorvos cége, egy tatai bisztró, és egy szigetmonostori fogadó is kapott több tízmilliót.

Nem csak a Kisfaludy-program oldalán található támogatói lista, az MTÜ honlapján is szerepel egy, ami nem a Kisfaludy-pénzeket sorolja fel. Ebből kiderül a többi közt,

hogy 2 milliárd 350 millió forint támogatásban részesült az általában Orbán Ráhel barátnőjeként emlegetett Bata-Jakab Zsófia vezette Magyar Divat & Design Ügynökség.

Tavaly 50 millió forinttal kevesebbet kaptak, 2,3 milliárdot, előtte egymilliárdot. Mivel nem derül ki az MTÜ honlapjáról, hogy milyen támogatásról van szó, megkerestük a divatügynökséget kérdéseinkkel, ám nem kaptunk választ.

45 millió forintot kapott a 4 Bro Hungary Kft. A társaság tulajdonosai között van Manninger Máté, Manninger Jenő fideszes országgyűlési képviselő fia. Ezt a céget is kerestük a támogatásról érdeklődve, de hiába. Mint ahogyan azt sem tudni, miért kapott a tavaly kapott 20 millió forint után ismét ugyanekkora támogatást a GML Productions Kft. Ez a cég a Hvg korábbi cikke szerint a KDNP ifjúsági szervezetéből, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségből indult, később a Pro Patria Összefogás a Kereszténydemokráciáért Egyesületet vezető Gondi Mátyás Lajos cége lett. A kft. 2016-ban azzal került be a hírekbe, hogy egy hónappal a bejegyzése után máris a Szerencsejáték Zrt. támogatottjainak listáján találta magát.

Válaszolt viszont megkeresésünkre Rókusfalvy Pál, aki nem először kedvezményezettje az MTÜ által osztogatott állami pénzeknek. Személye azért is érdekes, mert a Magyar Turisztikai Ügynökség tanácsadója, és munkájáért bruttó havi 500 ezer forintot kap. Az egykori rádiós cége, a Roxer Produkció Műsorkészítő Kft. néhány hónappal ezelőtt 100 millió forintot nyert el turisztikai program megvalósítására.

Rókusfalvy kérdéseinkre azt írta, hogy ebből az összegből a „Gasztrosétány és prémium borászati események 2021” projektet valósítják meg, amely a Borászok Borásza eseményektől az Etyeki Piknikeken keresztül a Libadalomig összesen nyolc rendezvény teljeskörű megvalósítási (szervezési, lebonyolítási, kommunikációs és dokumentációs) költségeit tartalmazza.

Kérdeztük arról is, hogy nem tartja-e összeférhetetlennek, hogy az MTÜ tanácsadójaként cége MTÜ-támogatásokban részesül. Válaszában azt írta, hogy

ez egy objektív jogi kérdés; semmilyen döntési vagy döntéselőkészítési szerepem nincs a támogatások odaítélésében. Az elősorban az etyeki régióban 2003 óta végzett tevékenységünk egy jól működő projekt, amely nyilvánvalóan erősíti a térségi turizmust.

Rókusfalvy egyébként feltűnik azok között a támogatottak közt, akik a Kisfaludy-program megújult honlapjára felkerült videókban mondanak köszönetet a dotációért a turisztikai ügynökségnek.

A Kisfaludy Programnak köszönhetjük, hogy meg tudjuk valósítani az álmainkat

– mondta Rókusfalvy, aki tavaly már 400 millió forint állami támogatásban részesült, az etyeki Rókusfalvy Fogadó kapacitásbővítésére és szolgáltatásfejlesztésére kapott pénzt.

Az MTÜ összesen száz igazán igényes, drónfelvételekkel tarkított videót készített. Ezekben elsősorban a támogatottak hálálkodnak, ugyanakkor az MTÜ vezérigazgatója, Guller Zoltán személyesen mutatta be a hévízi Hunguest Hotel Panoráma 1,8 milliárdos beruházását, és indokolta meg annak szükségességét. Ez a szálloda Mészáros Lőrinc érdekeltsége. Guller szerint évtizedekig elmaradt a felújítása, „ezt a régi adósságot törlesztettük akkor, amikor ezt a tájsebet, közösen a Hunguesttel, Magyarország Kormánya felújítja”.

Szintén Guller indokolta meg annak a bodajki kastélyszállónak a felújítását, amit még 2016-ban Tiborcz Istvánék megvettek, majd továbbadtak, hogy végül a miniszterelnök vejének ismerőse közpénzből felújítsa. Ugyanakkor az MTÜ-nek egy másik beadott pályázat bakijából sejthető, hogy nem került messze a kastély Tiborcz körétől. Az MTÜ vezérigazgatója a videóban arról beszél, hogy az épület évekkel ezelőtt romos, méltatlan állapotban volt, mígnem a turisztikai ügynökség és a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatta a projektet. Interaktív vadászati múzeum és kiállítás jön majd létre benne.

Ahogy korábban megírtuk, a balatoni vendéglátóhelyek közül Laposa Bence érdekeltségei kapták a legtöbb támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, miközben ő is a szervezet egyik tanácsadója. Laposa is videóban mutatja be a fejlesztéseket, és így tesz Ruppert Márton is, aki egy augusztusi titkos találkozón még nem felelt meg az MTÜ által ismertetett elképzeléseknek, de októberben új céget alapított, és néhány hónappal később be is húzta az állami támogatást.

Korábban szintén az MTÜ tanácsadója volt Folly Réka, a Folly Arborétum örököse, aki ugyancsak eredményesen kérelmezett egyedi támogatást. Az arborétum turisztikai attraktivitásának fejlesztésére 535 millió forintot ítéltek meg. Erre nem tért ki a Kisdalufdy-program honlapjára felkerült videóban, de elmondta, hogy a támogatásnak köszönhetően új munkahelyeket teremtenek.