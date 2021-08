Bencsik András az 1956-os pesti srácokhoz hasonlította a tálibokat

A kormánypárti főszerkesztő szerint a tálibok szabadságharcosok, akik visszafoglalták országukat.

Bencsik András, a Demokrata nevű kormánypárti hetilap főszerkesztője néha tesz fura megállapításokat. Egyszer például (amikor megalapozatlannak bizonyult sajtóhírekben felmerült, hogy a hazánkba látogató Ferenc pápa nem találkozna Orbán Viktor kormányfővel) keresztényellenesnek nevezte a pápát. A blokádoló színművészetisek miatt tavaly pedig megállapította, a diákok imádnak tiltakozni és szeretik a füvet.

Most a Magyar Hang ír arról, hogy a kormányzattal jó viszonyban lévő újságírók műsorában, a HírTV Sajtóklubjában szóba került az utóbbi napok legfontosabb külpolitikai történése, az afganisztáni tálib hatalomátvétel is. Bencsik osztotta azt a nézetet, amit sok más, akár nyugati vezető is, miszerint

Amerika és a művelt Nyugat újfent hülyét csinált magából.

Szerinte az afgánok most jól érzik magukat a bőrükben. Hozzátette, nem csak a liberális demokrácia létezik, valamint „elképesztő arrogancia, nagyképűség, és súlyos erkölcssértés, hogy egy nagyhatalom – csak azért, mert tele van fegyverekkel, és a technológiai fejlettsége magasabb – veszi magának a bátorságot, és Afganisztánt rákényszeríti valamire, ami neki nem kell”.

Itt tér rá arra, hogy a tálibok voltaképp visszafoglalták Afganisztánt, ez egyfajta szabadságharc volt, az afgánok pedig örülnek a fejleményeknek. Bencsiket felbosszantja ugyanakkor, hogy a tálibokat a magyar média lázadóknak nevezi, hiszen 1956-ban a pesti srácok sem lázadók voltak, hanem szabadságharcosok.

A videóban 2:55-től hallható az okfejtés, amivel nem biztos, hogy egyetért az a sok tízezer afgán, aki menekülőre fogta.