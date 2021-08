Több mint 500 helyre riasztották a tűzoltókat vasárnap kora estig

Vasárnap kora estig országszerte már több mint 500 esethez riasztották a tűzoltókat a viharokkal összefüggésben, jellemzően kidőlt fák és leszakadt faágak miatt – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő-helyettese az MTI-t.

Dóka Imre elmondta: jelenleg is dolgoznak a tűzoltók a viharkárok felszámolásán, elsősorban már inkább a Dunától keletre: Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Korábban sok riasztást kaptak még Baranya és Csongrád-Csanád megyében is. A leszakadt vezetékek miatt több megyében áramkimaradások is voltak. Az Időkép videóján az látható, hogy rengeteg törmelék került az útra Nyíregyházánál, míg Kisvárdán az egyik diszkontáruház tetejét tépte le a szél.

Az OKF szóvivő-helyettese továbbra is azt kéri, hogy mindenki figyelje a meteorológiai riasztásokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a legmagasabb, harmadfokú riasztásokat már mindenhol mérsékelték, de így is csaknem az egész országban másodfokú riasztások vannak érvényben a heves – viharos széllel, jégesővel, illetve felhőszakadással kísért – zivatarok veszélye miatt.

Kiemelték: mindenekelőtt az akár 110 kilométer/órásnál erősebb lökésekkel járó szélvihar okozhat károkat. A késő esti órákban a zivatarok nagy része várhatóan elhagyja az országot, megnyugszik a légkör. Az éjszaka második felében néhány (nem heves) zivatar északkeleten és délnyugaton lehet.

Hétfőn napközben elsősorban az északkeletei megyékben alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket intenzív csapadék, jégeső, illetve viharos szél kísérhet. Kis valószínűséggel egy-egy helyen a nyugati, délnyugati határvidéken is megdörrenhet az ég.