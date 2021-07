Kiterjedt zivatarrendszer érkezik, hétfőig többször is leszakadhat az ég

Heves esőzés sújtja Németországot és a neheze még csak most jön

A következő napokban egy magassági hidegörvény hatására sokfelé kell záporokra, zivatarokra számítani, kiterjedtebb csapadék péntek éjjel érkezik – áll az Időkép előrejelzésében.

Péntek napközben főként az ország délkeleti, keleti felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Fülledt meleg időre, 27-33 fokos maximumokra számíthatunk. Este dél felől már nagyobb számban érkeznek zivatarok, melyek rendszerbe szerveződhetnek, köztük pedig szupercellák is előfordulhatnak. A fő kísérőjelenség az intenzív villámtevékenység és a felhőszakadás lesz, helyenként rövid idő alatt 30-50 mm csapadék is lehullhat. Emellett jégeső, viharos erejű kifutószél is kísérheti a zivatarokat.

Szombaton és vasárnap sokfelé kell készülni záporokra, zivatarokra, legkisebb számban keleten, északkeleten.

Nyugaton megerősödik az északi szél, máshol inkább csak a zivatarokat kísérhetik erős, viharos lökések. Szombaton 24 és 34, vasárnap 27 és 35 fok között alakul a csúcshőmérséklet, mind a két napon a Dunántúlon lesz hűvösebb, északkeleten a legmelegebb.

Hétfőn egy hidegfront hatására már többfelé feltámad az északi szél, nyugaton és északkeleten viharos lökések is lehetnek. Záporokra, zivatarokra még többfelé kell számítani, majd keddre a front mögött szárazabb, hűvösebb levegő érkezik.