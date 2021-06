Óbuda volt polgármestere nekiment Karácsonyéknak – politikai iszapbirkózás a Mocsáros-dűlőnél

80 százaléka beépíthető volt a Mocsáros-dűlőnek 2020-ig, de a főváros vezetése ezt 20 százalékra csökkentette. Bús Balázs most ennek a 20 százaléknak a beépíthetőségét kéri számon, miközben a fővárosnak egyelőre semmiféle terve nincs erre a területre.

Évtizedek óta beépítésre váró területet mentett meg a természetnek a főváros, Bús Balázs most mégis azt állítja, hogy „Karácsony Gergely és Szabó Tímea a Mocsáros-dűlőről leválasztanak egy 268 ezer négyzetméteres területet, ahol luxuslakóparkot építenének.” Óbuda korábbi fideszes polgármestere az alábbi, általa rendezési tervnek nevezett dokumentumra hivatkozik, melyen a bekeretezett részben valóban látható bölcsőde, óvoda, iroda és lakás felirat is.

Budapest főtájépítésze, Bardóczi Sándor szerint viszont ez csak egy illusztráció, amiből több verzió is készült, és semmi jogi következménye nincsen.

A fővárosnak semmiféle beépítési elképzelése nincs erre a területre, ugyanúgy, ahogy a ’80-as évek óta

– nyilatkozta Bardóczi Sándor a 24.hu-nak.

„Ugyanezt a folyamatot Bús Balázs is levezényelhette volna”

A Mocsáros-dűlő nagy része az 1980-as évek óta építési területnek volt kijelölve. Itt körülbelül 30 évvel ezelőtt még egy, a Pók utcai lakótelephez hasonló méretű beépítést képzelt el a főváros, de a beruházás végül nem valósult meg, miután Budapesten leálltak az óriási lakótelepek építésével. A ’90-es években aztán elkezdődött a terület egy részének természetvédelmi előkészítése, majd a 2000-es években a Mocsáros-dűlő egy kis részét sikerült védelem alá helyezni. 2020-ban a településszerkezeti terv felülvizsgálata során a főváros úgy döntött, hogy ennek a területnek a nagy részét visszaminősítik természeti területté, ahol megkezdhető a természetvédelmi terület kibővítése.

Egy kisebb része maradt beépíthető. Ez a háromszög alakú terület természetvédelmi szempontból viszont nem tekinthető értéknek

– mondta Bardóczi, aki a vagyonelemekkel kapcsolatban beszélt a fővároson belüli érdekütközésről is.

Minden fővárosi tulajdont vagyonelemként tartanak nyilván. Ha egy területet beépítésre szánnak, akkor azt valamilyen értéken elkönyvelik. Ha viszont zöldterületről van szó, akkor a vagyongazda aggódni kezd, hogy óriási vagyonvesztés lesz papíron a fővárosnál. A jelenlegi önkormányzati rendszerben ugyanis a zöldfelületeket nem a valós értékükön tartják nyilván. Ebben hatalmas a lemaradásunk Bardóczi szerint, de hozzátette: amit a főváros tett a Mocsáros-dűlővel, az kuriózumnak számít.

A magyar önkormányzati rendszerben olyan ugyanis még nem fordult elő, hogy ha valamire egyszer ráfestették a „beépítésre szánt terület” címkét, azt később visszaminősítették zöldterületté.

Így megy a szabályozás Az építésszabályozás úgy történik, hogy a főváros készít egy településszerkezeti tervet. Ez a terv megállapítja, hogy melyik rész a beépítésre szánt terület, melyik az erdőterület, melyik a zöldfelületet. De ez csak egy keretterv, nem keletkeztet építési jogot, ugyanis a kétszintű önkormányzatiságban ez a feladat a kerületeké. A terv alapján tudnak az önkormányzatok részletesebb kerületi építésszabályozást készíteni. A kerületi szabályozási tervet rendelettel hagyják jóvá. Ez keletkezteti az építési jogot, ez alapján építkezhetnek az ingatlantulajdonosok. Ebben már benne vannak a részletes szabályok, például hogy mekkora zöldfelületi aránnyal lehet építkezni. Ezt még bonyolítja, hogy 2020-tól a kormányhivatalok adják ki az építési engedélyt, és ellenőrzik az építkezéseket, ezt a jogot ugyanis elvették az önkormányzatoktól.

Körülbelül egy 20 százalékos rész maradt meg beépíthető területként, ami 2020-ig 80 százalék volt. Bardóczi szerint azért is érdekes Bús Balázs álláspontja, mert korábbi kerületi vezetőként ugyanezt a folyamatot ő is levezényelhette volna, de a terület 80 százaléka az ő polgármestersége alatt mindvégig beépítésre szánt maradt.

Habár a terület a főváros tulajdona, a beépíthetőséget a kerület szabályozhatja. Viszont jelenleg nincsen kerületi építési szabályzat, miután Óbudán építési moratórium van, főként a Római-part lezáratlan ügye miatt. Vagyis most nem lehet új területeket beépíteni a III. kerületben, építési jog sincs a Mocsároson, és Bardóczi szerint ez várhatóan évekig vagy akár évtizedekig így is maradhat.

Bús Balázs szerint viszont a fentebb bemutatott „rendezési terv” nyilvánosságra kerülése után Karácsony Gergely és Szabó Tímea „kommunikációs akcióba kezdtek, melyhez Bardóczi Sándor is messzemenőkig csatlakozott”. Bús értelmezése szerint az eredeti „rendezési tervet” követően a főváros egy új infografikával rukkolt elő, és az új képről „elegánsan lefelejtették azt a részt, amelyen korábban maga a főváros jelölte meg az épülő irodaházak és luxusapartmanok helyét.”

Mondhatnánk, hogy megszoktuk már a képviselő asszonytól és a főpolgármester úrtól az ilyen mértékű valóságferdítést, de arcpirító az a hazugság, amivel a Mocsáros kapcsán az embereket próbálják manipulálni. Ha bárki egymás mellé teszi a kiadott két tervezetet, azonnal láthatja, hogy a lakóparkok nem eltűntek a rendezési tervből, mindössze nem kerültek fel az új térképre

– írta Bús a 24.hu-nak. Bardóczi hozzáállását pedig elszomorítónak nevezte, szerinte, ha a főtájépítész „komolyan venné a környezet- és természetvédelmet, neki kellene a leghangosabban tiltakoznia a főváros tervei ellen.” Bús megjegyezte azt is, hogy legutóbb Bardóczi Sándorral közösen járta be a területet Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, és a volt polgármester szerint „a területen az ő megjelenése komoly aggodalmakat kelt a helyiekben”. Az azonban Bús válaszából nem derül ki, hogy mi az aggodalom pontos oka.

Elhiszem, ha Bús Balázsnak fáj, hogy éppen Karácsony Gergely vitte végig az elmúlt 30 év legnagyobb zöldítését Budapesten

– ezt Szabó Tímea mondta a 24.hu-nak a volt óbudai polgármester kijelentésére. A Párbeszéd frakcióvezetője, aki a III. kerületieket képviseli az Országgyűlésben, megjegyezte, hogy a Hajógyári-szigetet is a jelenlegi városvezetés mentette meg a természetrombolástól, és a Római-partot is, igaz, azt nem teljesen, „mivel jelenleg is többszáz lakásos lakópark épül a vízparton, melyre az engedélyt még az előző városvezetés adta ki.”

Az óbudai önkormányzat jelenlegi vezetését is kerestük az ügyben, de válasz nem érkezett tőlük.

Bús Balázs 2006 és 2019 között volt a III. kerület polgármestere, a tavaly előtti önkormányzati választáson viszont az ellenzék közös jelöltje, az akkor még MSZP-s, megválasztása után a DK-ba átülő Kiss László kapott több szavazatot. Lapunk korábban arról írt, hogy a Fidesz Bús Balázst indítja az óbudai-békásmegyeri választókerületben a jövő évi országgyűlési választáson, ahol legutóbb Szabó Tímea nyert. Bús egyébként január 1-jétől ő a Nemzeti Kulturális Alap elnöke, és a kormány őt delegálta a Magyar Művészeti Akadémia felügyelőtestületébe is.