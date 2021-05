Újra szocialista párttá válna a Magyar Szocialista Párt

Még mindig az ország egyik legszervezettebb pártját látja az 5 százalékra mért MSZP-ben Tóth Bertalan elnök. Interjúban beszélt előválasztásról, választásról, ellenzéki esélyekről, az MSZP színeváltozásáról.

Méretes nagyinterjút adott Tóth Bertalan MSZP-elnök a Szabad Európának, a cikk hétfőn jelent meg. Tóth nyilván a közelgő választásokról, az ellenzéki pártok közti MSZP-pozícióról, a párt gyengélkedéséről, múltjáról, jövőjéről is szólott. Lássuk az interjút kivonatolva!

Miután tisztázta, mennyi közös van a pártszövetség másik tagjában, a Párbeszédben, valamint az MSZP-ben rátért arra a pártelnök, hogy az egyéni választókörzetek kétharmadában szeretnének jelöltet állítani az előválasztásokon. Felmerül a kérdés, a más pártok, politikusok által valamiért gyanúsnak, nem megbízhatónak megbélyegzett szocialista politikusoknak (Tóth Csaba, Molnár Zsolt és Mesterházy Attila) mi lesz a sorsuk?

Az előválasztás ugyanis pont arra ad lehetőséget, hogy az előválasztáson a választók kiválaszthassák, kik legyenek a közös jelöltek. Ezt mind a hat párt elfogadta. Ezek a bármely párt részéről, bármelyik jelölttel kapcsolatban felmerülő kérdőjelek az előválasztásokon eldőlnek.

Tóth Bertalan szerint több szűrővel igyekeznek az ellenzéki pártok kivédeni, hogy a Fidesz belekavarjon az előválasztásokba. Tóth állítja, a Fidesz inkább a miniszterelnök-jelölti versenyt akarja majd befolyásolni, nem annyira a körzetieket.

Arról is beszél a pártelnök, hogy a szocialista párt vissza akar térni baloldali gyökereihez, mint a munkavállalói érdekképviselet, a nyugdíjasok helyzetének javítása, a lakhatási válság kezelése stb. Zöldebb is a programjuk, mint valaha volt. Komoly váltást tervez a párt e mondat alapján:

2020 őszén az MSZP új politikai stratégiát alkotott, amelynek szerves része, hogy szakít a korábbi téves, „harmadikutas”, blairi szociáldemokrata politikával, ami egy olyan kiegyezésen alakult a nagytőkével, ami számunkra már nem elfogadható.

Tóth szerint nagy államra van szükség, de az a társadalmi felzárkózást kell szolgálja oligarchák helyett. Szerinte a hatpárti koalíciós kormány jó lehet majd, hisz a fentiekben eleve egyetért az összes együttműködő ellenzéki párt, amik sok társadalmi réteget képviselnek. Inkább ezt a témát ütötte a pártelnök akkor is, amikor felmerült, miért van tartósan 5 százalékos népszerűség körül az MSZP. Szerinte az összefogás és együttműködés motorja a szocialista párt, ami „stabilizálta a támogatói körét”.

Szerinte most senki sem akar kitörni a kispárti létből az összefogásban részt vevő ellenzéki pártok közül, most ugyanis nem a pártérdekek a fontosak. A DK-val sem terveznek újraegyesülni. Tóth szerint mindenesetre a legszervezettebb ellenzéki párt még mindig az MSZP, aminek a több mint 300 helyi szervezete is a közös ellenzéki sikerért fog harcolni.

Az előválasztások előtt már sok felmérésben népszerűbb az ellenzéki szövetség, mint a Fidesz, de az előválasztások után, amikor már konkrét jelöltek is lesznek, könnyebben meg tudják majd szólítani a még bizonytalan választókat, legalább Tóth Bertalan szerint. A pártvezető állítja, dacára a Fidesz hatalmas anyagi, média- és erőforrásbeli fölényére nyerhet az ellenzék, 2019-ben is ez történt szerinte, hiába költöttek egyes Fidesz-jelöltek százmilliókat a kampányra. Mindenesetre a szabálytalanságokra oda fognak figyelni, minden választókörbe szeretnének ellenzéki delegáltat, szavazatszámlálót:

Ha jól sikerül az előválasztás, és meggyőződésem, hogy jól sikerül, akkor sok embert tudunk bevonni az egész folyamatba. Az összes választókerületbe fogunk tudni delegáltat küldeni. Oda kell figyelni az összes szabálytalanságra, amit a Fidesz elkövetett.

A Fidesz rendszerét egy esetleges ellenzéki győzelemmel nem lesz egyszerű lebontani, de Tóth szerint apró lépéseket hamar meg tudnak tenni. Például a mostani kormányközeli médiától megvonják az állami hirdetésekben megnyilvánuló támogatást vagy elkezdik a társadalmi sebeket begyógyítani. Állítása szerint egy jogászcsapat már dolgozik azon, hogyan lehet majd feloldani a helyzetet, hogy mindent kétharmadba betonozott a Fidesz.

Tóth Bertalan beszélt még az ellenzék kormányzóképességéről, Magyarország jogállami mivoltáról (alaki köztársaságnak nevezi); arról, kell-e jövőre megszorítás, ha nyernek; milyen pénzügyi beavatkozásokkal tudják stabilizálni a támogatottságot; hogyan állítható helyre a parlament tekintélye és így tovább. A végén pedig szó esik arról, mi lesz, ha a Fidesz nyer 2022-ben. Tóth Bertalan borúlátó: