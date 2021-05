Vízpart közeli lakópark zöld szemlélettel (x)

A Duna Terasz Grande a D&B Ingatlanfejlesztő-Csoport legújabb fejlesztése, amely Budapest egyik legzöldebb Duna-parti lokációjában, a Foka-öböl közelében található

A városokban a vízpart menti területek Európa-szerte az egyik legkiemelkedőbb lokációnak számítanak a lakóépületi projektek tervezése során. A jó levegő, a tágas zöldterületek és a sport, rekreációs lehetőségek páratlan lehetőségeket kínálnak a fejlesztőknek és az itt lakóknak egyaránt. A városlakók egyre inkább a természetközeli, de mégis városi életteret keresik, ami infrastruktúráját tekintve is kiemelkedő lehetőségeket biztosít. A szűk és sokszor élővilágát tekintve szerény belvárosi utcákkal ellentétben a víz közelsége tágabb térérzetet és magas biodiverzitást kínál a városi emberek számára.

13 évvel ezelőtt, a város és a pesti Duna-part találkozásánál elkezdődött a Duna Terasz Lakónegyed építése. A beruházás mögött a D&B Ingatlanfejlesztő-Csoport áll, amely 2008-ban, egy nemzetközi pénzügyi befektető csoport hazai vállalataként alakult. A Duna Terasz Lakónegyed tíz hektárnyi területet ölel fel Budapest a 13. kerületben: a Turóc utcától a Rákos-patakig nyújtózik, egyik oldalról a Foka-öböl, a másik oldalról a Cserhalom utca határolja. A lakónegyed első, 362 lakásos lakóparkját 2009-ben adták át, majd következett a második ütem, a Duna Terasz Premium 2019-ben 322 lakással.

A Duna Terasz Grande a harmadik ütem melynek kivitelezője a Kész Építő Zrt., a beruházás építésztervező csapatai pedig a Vadász Építész Stúdió és az Óbuda Építész Stúdió voltak. A 790 lakásos, 19 üzlethelyiségből álló, több, mint két hektárnyi területet felölelő projekt helyszíne a Vizafogó városrészben található Foka-öböl környéke. A Duna Terasz Grande közel helyezkedik el a Duna-parti sétányhoz, ahol nagy zöldfelületek, játszótér, néhány perc sétára pedig hajókikötő, valamint kültéri fitneszpark is található.

A közlekedési infrastruktúrának köszönhetően a Népsziget 10 perc, a Margitsziget pedig negyed óra alatt érhető el. A belváros autóval alig több, mint 10 perc alatt közelíthető meg, ráadásul a közeli buszmegálló, valamint a Gyöngyösi utcai és Forgách utcai M3 metróállomások gyors tömegközlekedést tesznek lehetővé, illetve a szolgáltatási környezet (Duna Pláza, Váci úti irodafolyosó) is rendkívül gazdag. A Cserhalom utcán kiépített bicikliút Újpesttől a Parlament irányába halad. A helyi önkormányzat a jövőben több olyan közcélú fejlesztést is tervez, amely a jövőben tovább növeli a lokáció színvonalát.

A Duna Terasz Grande tervezésekor fontos szempont volt a prémium minőségű anyagfelhasználás és a tágas terek tervezése, mindez a lakások kialakítása mellett a közösségi helységeknél és a zöld felületeknél is megmutatkozik. Utóbbiak kialakításában tájépítész csapat is segítette az építészek munkáját. A játszótérrel felszerelt belső kertek mellett a közösségi jóga-, napozó- és grillterasz is a közösségépítést szolgálja. A projekt emellett olyan, mára már elvárt okos megoldásokat foglal magába, mint a lakások hálózat-alapú okosotthon kialakítása, az okospadok, valamint egyes parkolóknál E-töltő előkészítés a mélygarázsban.

A Duna Terasz Grande zéró-emissziós házaiban kiemelt szerepet kapnak a zöld, fenntartható megoldások. Hőtechnikai rendszerük a távfűtés megújuló energiaforrásait használja, valamint hőszivattyúk segítik az energiafelhasználás alacsony szinten tartását. A három rétegben hangszigetelt nyílászárók és a mennyezeti hűtő-fűtő rendszerek szintén a lakók komfortérzetét növelik. Az otthonok jellemzője, hogy mindegyik rendelkezik erkéllyel, terasszal, tetőkerttel vagy loggiával, mely a jó idő közeledtével plusz életteret jelent a home office, a digitális oktatás vagy a családi közös vacsorák alkalmával.

A Duna Terasz beruházások évek óta aktívan hozzájárulnak a kerület és a lokáció megújulásához. A Beruházó célja, hogy a jelenlegi fejlesztésen túl a teljes Duna Terasz Lakónegyedet és annak környékét élhető, zöld lakóövezetté formálja. Ennek érdekében a Foka-öböl part menti szakaszát összeköti a Rákos patak zöld területeivel, autós forgalomtól elzárt sétányt alakít ki és a patak partjára futókör kialakítását tervezi.