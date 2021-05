Drogkereskedelem miatt emelhetnek vádat Árpa Attila ellen

Hamarosan vádat emelhetnek a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított Árpa Attila és társai ellen. A BRFK ugyanis két évvel a bűncselekmény után lezárta a nyomozást az ügyben és vádemelési javaslattal megküldte az iratokat az ügyészség felé.

A rendőrség a honlapján azt írja, hogy az egyik gyanúsított több forrásból rendszeresen szerzett be kokaint saját és ismerősei részére. Sőt , a XII. kerületi lakásában is tartott olyan bulikat, ahol a vendégek is kaphattak kábítószert – alkalmanként úgy, hogy fizettek érte.

A fővárosi rendőrök 2019 március 22-én az egyik ilyen buli előtt az utcán fogták el azt a két férfit, akik a házigazda megbízásából megvették a kokaint. Ugyanezen a napon elfogták és őrizetbe vették a dílert is, aki a drogot 20 ezer forintért árulta grammonként az újbudai lakásán.

Egy másik kábítószer-kereskedőt, akitől a bulizók szintén vásároltak, előző hónapban fogtak el a budapesti rendőrök. A nyomozás során a Felderítő Főosztály nyomozói 128 gramm kokaint, 18 gramm amfetamint, 9 gramm marihuánát és 63 tabletta extasy-t foglaltak le, melyből az egyik helyszínen lefoglalt kábítószerek mennyisége a szakértői szakvélemény alapján meghaladja a jelentős mennyiség alsó határát.

A feketepiaci forgalomból kivont illegális anyagok összértéke mintegy hárommillió forint. A közleményben ugyan nem írnak neveket, de a dátum alapján a Bors kiszúrta, hogy Árpa Attila korábbi drogügyéről van szó, amiről annak idején sokat cikkezett a sajtó.

Értetlenül állok az ügy előtt. Nincs ellenem semmiféle tárgyi bizonyíték, életemben nem kereskedtem kábítószerrel. Azt pedig, hogy fogyasztottam, sosem tagadtam. Az ártatlanságomat a bíróságon is be fogjuk bizonyítani. Nem én vagyok a magyar Pablo Escobar

– nyilatkozta a lapnak a színész.

Az eljárás során öt férfit gyanúsítottak meg kábítószer-kereskedelemmel. Közülük egy magyar állampolgár jelenleg bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll, a többiek pedig szabadlábon védekeznek. A BRFK Felderítő Főosztály a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és továbbította az iratokat az ügyészség velé