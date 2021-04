Kormányhivatal: Több háziorvos nem vette át a kiszállított Pfizer-vakcinát

Több budapesti olvasónk is jelezte kedden, hogy bocsánatkérően, magyarázkodva hívta fel a háziorvosa azzal, hogy meglévő időpontja ellenére mégsem tudja beoltani, mert a fővárosi kormányhivataltól nem kapott Pfizer-vakcinát. A kormányhivatal ezzel szemben a 24.hu-nak küldött válaszban azt írja, hogy

a mai napon 10 ezer adag Pfizer oltóanyagot szállított ki azoknak a fővárosi háziorvosoknak, akik vállalták annak eloltását. Viszont több olyan háziorvos volt, aki vállalása ellenére nem vette át a kiszállított vakcinákat, ezeket a kormányhivatal holnap olyan praxisokba szállítja ki, amelyek vállalják ezek eloltását is.

Hozzátették, hogy a kormányhivatal mindezeken felül kedden szállított ki 28 500 adag Pfizer-vakcinát a kórházi oltópontokra is, tehát a fővárosi háziorvosok oda is tudnak szervezni regisztráltakat. Emellett 24 ezer adag Moderna vakcinát szállított ki a kormányhivatal a szakrendelőkbe, ahová a kórházi oltópontokhoz hasonlóan a háziorvosok irányítják a praxisukba tartozó embereket. A háziorvosok még megkapták az esedékes második körös oltásokhoz szükséges Moderna és Sinopharm vakcinákat is – írta válaszában a kormányhivatal.

Kedden újabb 250 ezer adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra. A kormányhivatal közben díjazást ígért a háziorvosoknak a kínai vakcina beadásáért, igaz, az Operatív Törzs szerint nincs Sinophram-fejpénz.