Hadházy: Megkérték a fővárosi bírókat, hogy ne beszéljenek a beoltásukról

Viccország, cenzúra a Fővárosi Törvényszéken

– írta Hadházy Ákos vasárnap Facebook-oldalán. A független képviselő posztja szerint a fővárosi bírók a hétvégén beolthatták magukat, Hadházy információi szerint csak az orosz vakcinát választhatták az oltás során. A politikus egyébként úgy tudja, hogy a futballbírókat már korábban beoltották, ők Pfizer-vakcinát kaptka.

Hadházy a poszthoz egy képet is mellékelt, amelyen egy bíró levele látható, amelyben többek közt az áll, hogy a vezetőség „nyomatékos kérése”, hogy az oltásukra vonatkozóan ne közöljenek semmilyen információt a közösségi médiában. A levél írója arra is felhívta a figyelmet, hogy miután ismert jelenség „a vakcináláshoz kapcsolódó irigység”, így belátást igényel az információ megosztása a hozzátartozókkal, barátokkal is.