Testvérként szereti egymást az Újpesten megkéselt rendőr és járőrtársa

Két hét után után találkozhatott újra egymással az Újpesten megkéselt Lingvai Péter és a támadóját több lövéssel hatástalanító járőrtársa, Szarvas Erika. A BRFK Információs Portál által közzétett videón a 26 éves őrmester és a 23 éves szintén őrmesterként dolgozó rendőrnő egy érzelmes öleléssel köszöntötte egymást, amikor újra találkoztak a tiszteletükre rendezett rendezvényen.

A két fiatal rendőr elmondta, hogy továbbra is rendőrként szeretnék folytatni, és alig várják már, hogy újra együtt dolgozhassanak. Kitértek arra is, hogy nem csak kollégák, de nagyon bensőséges kapcsolatban is állnak egymással. Lingvai elmondta, hogy Erika volt az, aki külön engedéllyel látogathatta a kórházban és mindig mindent bevitt neki, amire csak szüksége volt.

Erika a barátom, sőt most már mondhatom, hogy a testvérem. Ez egy kicsit túl megy már a barátságon

– mondta a BRFK közösségi oldalára feltöltött riportban Lingvai. Hasonló véleményen volt a rendőrcsaládból származó járőrtársa, Erika is.

Az eset előtt is nagyon jóban voltunk, és mindenben számíthattam rá, de azóta csak még jobban összekovácsolódtunk

– tette, hozzá a rendőrnő, aki most először beszélt arról, hogy mi is történt azon a napon.