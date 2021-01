Több megyére is figyelmeztetést adtak ki az ónos eső veszélye miatt

Vasárnap reggel megírtuk, hogy négyféle csapadék is eshet január utolsó napján. Az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint ónos eső veszélye miatt Csongrád-Csanád megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Ez azt jelenti, hogy ott tartós, többórás ónos eső várható. Szintén az ónos eső veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Hajdú-Bihar megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A havazás miatt Baranya, Somogy és Zala megyére, míg a hófúvás veszélye miatt Baranya, Somogy és Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Azt írták: estig további maximum 5 centiméter olvadozó, vizes, tapadó hó várható, főleg a Dél-Dunántúlon. Az élénkülő, erősödő északkeleti szél a Bakonyban, Dél-Dunántúlon helyenként hordhatja a havat.

Az esti órákban délen, délkeleten továbbra is kialakulhat ónos eső elsősorban Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád megyében, majd hajnaltól már északabbra is, Békés, majd Hajdú-Bihar megyében. Helyenként pár tized milliméter, néhol (nagyobb eséllyel a délkeleti megyékben) 1 milliméter feletti mennyiség is összegyűlhet – írták.