Egyik zsebéből a másikba tette az állam a szorult helyzetben lévő vendéglős bértámogatását

Hosszú bejegyzésben számolt be kálváriájáról a Megyeri Csárda üzemeltetője, a posztot az étterem is megosztotta Facebook-oldalán.

Lepsis Dániel leírta, hogy a csárda fő bevételi forrása a turizmusból származott, és bár már tavaly márciusban átálltak a házhozszállításra, ezzel mindössze a tervezett bevétel 25-30 százalékát tudták elérni.

Amikor a kormány bejelentette, hogy bértámogatás keretében kifizetik a nettó bérek 50 százalékát, az üzemeltető számos adminisztráción átverekedve magát rögtön be is nyújtotta kérelmet, ám egy hét múlva felhívták, hogy egy nullás adóigazolást is csatolnia kell, különben nincs bértámogatás. Miután a munkáltató az alapanyag-vásárlás, a rezsi és a munkabérek kifizetése után megcsúszott az államot illető összegek befizetésével, ilyen igazolást sem kérhetett, ezért már le is mondott a bértámogatásról. Egy hét múlva azonban az ügyintéző újra felhívta azzal, hogy már nincs szükség a nullás igazolásra, anélkül is folytathatják az igénylést, és január elején meg is állapították számára a bértámogatást.

Újabb dokumentumok benyújtása és egy hét várakozás után az ügyére rákérdező vállalkozót tájékoztatták, hogy január 19-én kiutalták az összeget, és innentől a Magyar Államkincstáron múlik, hogy mikor kapja meg. Mint azonban utóbb kiderült, a pénz nem fog megérkezni.

Miután még egy hét eltelt, elkezdtem érdeklődni mindenkinél, míg végül az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál kötöttem ki, akik a mai napig nem vették fel a telefont. Sajnos nincs is szükség rá, mert 01.25-én megkaptam az értesítéseket külön minden munkavállalóra. A TELJES ÖSSZEGET AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT FENNÁLLÓ KÖZTARTOZÁSOMRA UTALTÁK ÁT

– írja a csárda üzemeletetője, majd hozzáteszi: „Ebben a helyzetben felháborítónak tartom ezt az eljárást. Világ életemben jogkövető voltam, ha volt is tartozásom mindig kiegyenlítettem. Jelen helyzetben sajnos valóban felgyülemlett a tartozás. De innentől ne hívja senki bértámogatásnak. Jelenleg még mindig működünk, de nem tudom, meddig bírjuk.”

Megkérdeztük a minisztériumot, mennyire bevett gyakorlat, hogy a megítélt bértámogatást a köztartozások kiegyenlítésére utalják át, és hány ilyen eset történt, mióta megkezdődött a bértámogatások folyósítása. Ha válaszolnak, közölni fogjuk.