Kórházi orvos: Inkább kidobják a maradék vakcinát, mert félnek a retorziótól

A szervezetlenség miatt a kiolvasztott oltóanyagok egy része a kukában végzi – mondta az Átlátszónak egy budapesti kórházban dolgozó orvos.

„Oltási terv láthatóan nincs, aki ügyesebben informálódik az jut oltáshoz. A mi osztályunk például úgy értesült az oltások megkezdéséről, hogy meghallottuk, hogy a mellettünk lévő épületben már oltanak. Erre elkezdtünk lobbizni, hogy akkor mi is szeretnénk, hogy az osztályunk orvosait és többi dolgozóját is beoltsák, és akkor 3 napos levelezés után sikerült ezt elérnünk” – mondta az interjúban a neve elhallgatását kérő szakember, aki szerint az orvosokon kívüli kórházi dolgozók jelentős része nem akarja beoltatni magát a vakcina mellékhatásairól terjedő álhírek miatt.

„További probléma, hogy úgy tűnik, nincs terv arra, hogy mit kell csinálni a megnyitott vakcinákkal – tudomásom szerint ampullánként egyszerre 5-6 vakcina-egységet lehet egyszerre kibontani. Az oltóközpontban láthatóan nem tudják, hogy a nap végén a betervezett, de valamilyen okból meg nem jelent emberek oltóanyagával mit kezdjenek. Mi azt szerettük volna például, ha az osztályunkon fekvő betegeket, vagy a kórházi dolgozók családtagjait beoltathatnánk ezekkel a maradék vakcinákkal. Egyikre sem volt mód, az oltóközpontban dolgozók retorziótól tartva semmiben nem mernek eltérni a kiadott utasításoktól, még akkor sem, ha ez több adag oltóanyag kidobását jelenti” – fogalmazott az orvos.

Mint mondja, több oltóközpontban is próbálkoztak, de mindenhol elutasították a kérésüket arra hivatkozva, hogy az ilyen soron kívüli oltásokat nem lehetne leadminisztrálni, pedig az orvos szerint vannak országok, ahol sikeresen meg tudják oldani a napi maradék vakcinák felhasználását.

Szerkesztőségünk tud olyan esetről, amikor egy oltóközpont közelében lakó, nem az egészségügyben dolgozó férfi megkaphatta az egyik adag fel nem használt oltóanyagot, mert mint az oltóközpontban mondták neki, sokan nem jönnek el a lefoglalt időpontra. Múlt kedden a 444 is beszámolt róla, hogy olyanok is hozzájutnak az oltáshoz, akik nem jogosultak rá, majd pénteken az Emberi Erőforrások Minisztériuma közölte az RTL Híradóval, hogy aki eltér az oltási tervtől, az szabálysértést követ el, a hatóságok pedig meg fogják büntetni, aki az oltást adta, és azt is, aki megkapta. Tegnap Müller Cecília a HVG kérdésre azt mondta, felhívta az oltóhelyek figyelmét, hogy feltétlenül használják fel a rendelkezésre álló vakcinamennyiséget, „akár egyfajta puffert képezve” az oltásra jelentkezőkből.