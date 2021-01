Kemenesi Gábor: Még tart az oltóanyagok versenye

Alighanem már a jelenlegi vakcinák is jelentősen védenek a koronavírus lehetséges későbbi mutációi ellen.

Beoltatta magát koronavírus ellen Kemenesi Gábor virológus – meséli az egészségügyi szakember a Népszavában ma megjelent interjújában.

Kemenesi azt a vakcinát kapta, „ami volt”.

Állítja:

Az itthon elérhető vakcinák, a Pfizeré meg a Modernaé, jók, nagy nemzetközi engedélyező hatóságok adták ki a törzskönyvüket. Ez kellően erős garancia a biztonságosságukra. Az eredetileg vártnál ezek eddig jobban is teljesítettek, 95-97 százalékos hatékonyságúak. Az engedélyezési folyamatot most kezdeményező AstraZeneca vakcinája is 70 százalékos, ami az adagolás pontosításával még jobb lehet. Mindez azt jelenti, aki megkapja az oltást, annak 95-97 százalék az esélye, hogy nem lesz covidos, és a klinikai tesztek adatai szerint 100 százalék, hogy nem kerül amiatt súlyos állapotban kórházba. 3-5 százalék esetleg megbetegedhet enyhe, náthaszerű tünetekkel, de ennél nehezebb helyzetbe nem kerülhet.

Kemenesi Gábor úgy látja, hamarosan az Oxford és az AstraZeneca oltóanyaga is csatlakozik a BioNTech-Pfizer és a Moderna vakcinája mellé, s ezek együtt a globális ellátás zömét lefedik majd. „Csak az AstraZeneca önmagában 3 milliárd adag oltóanyagot ígért 2021-re. És jönnek, lesznek további gyártók, még tart az oltóanyagok versenye.”

Kemenesi Gábor szerint „a páciensnek csak arra érdemes figyelnie, amit az orvos mond, nála futnak össze a legújabb teszteredmények, információk, ő fogja tudni, hogy kik, mikor, mivel olthatók”.

A szakember azt mondja, nincs félnivalónk az oltástól, mert „ezeknek a vakcináknak enyhébbek az oltási reakcióik, mint a bárányhimlő elleninek”.

Arról egyelőre nincs elég adat, hogy a tünetmentes beoltottak is fertőzhetnek-e. Bár „a Pfizer éppen a héten jelezte, nagyon úgy néz ki, hogy az ő vakcinájuk teljes védelmet ad, tehát az azzal beoltott emberek nem terjesztik a vírust”. Ezzel együtt Kemenesi szerint, amíg ezt nem tudjuk biztosan, fontos, hogy oltottak is úgy viselkedjenek, mintha nem lennének védve, azaz hordják a maszkot, és továbbra is tartsák a fizikai távolságot.

Kemenesi állítja, már a jelenlegi vakcinák is jelentősen védenek a koronavírus lehetséges későbbi mutációi ellen.