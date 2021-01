Egy világhírű filozófus riasztó példaként említette Demeter Szilárd hírhedt írását

A nyilvános beszéd világszerte zajló vulgarizációjának negatív példájaként hozta fel Demeter Szilárdot a világhírű Slavoj Žižek – vette észre a telex.hu.

Demeter még novemberben írta azt a kormánypárti origo.hu-n, hogy

Az a helyzet, hogy Soros trónjához most rajtunk keresztül vezet az út. Európa Soros György gázkamrája: a multikulturális nyitott társadalom kapszulájából árad a mérgező gáz, ami az európai életformára halálos, mi, európai nemzetek pedig arra vagyunk ítélve, hogy egymást eltaposva, egymásra mászva próbáljunk az utolsó korty levegőért küzdeni.

De azt is írta később visszavont írásában, hogy

A liberárják most a lengyeleket és a magyarokat akarják kizáratni abból a politikai közösségből, aminek tagjaiként még vannak jogaink. Mi vagyunk az új zsidók. Mindegy, hogy nyitott társadalomnak, vagy jogállamiságnak, vagy szolidaritásnak hívják-e a verbális furkósbotokat – mind a jogfosztás eszközeiként szolgálnak. Amikor kétségbe vonják a magyar választópolgárok akaratát, képességét arra vonatkozóan, hogy megválasszák, hogyan akarnak élni, kit akarnak hatalmon látni, akkor tulajdonképpen azt mondják rólunk, hogy nagy az orrunk, büdösek vagyunk és tetvesek.

A megjelent azonnal írás óriási visszhangot váltott ki, igaz, Demeter végül maradhatott helyén, nem kellett egyetlen állami posztjáról sem lemondani. Írásában Soros Györgyöt nevezte az új „Führernek.”

Most a szlovén filozófus az amerikai Jacobin című baloldali folyóiratban megjelent írásában úgy vélte, hogy Donald Trump az USA-ban „a nyilvános beszéd vulgarizálásával korrodálta életünk etikai tartalmát”. Žižek ezután egy másik példát is hoz: ez „a vulgarizáció világméretű folyamat. Vegyük csak Demeter Szilárd miniszteri biztos, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum vezetőjének európai esetét.” Žižek szerint félelmetesek Demeter írásából levonható következtetések. A filozófus szerint ugyanis Soros és Hitler összemosása mélyen antiszemita gesztus. Aki Sorost egy szintre helyezi Hitlerrel, az azt állítja, hogy a Soros által támogatott multikulturális, nyitott társadalom nemcsak olyan veszélyes, mint a holokauszt és az azt fenntartó árja rasszizmus, de még ennél is rosszabb, veszélyesebb az „európai életmódra”.

Az eredeti cikk megjelenése után Demeter két héttel interjút adott, ahol azt mondta, a kritikák mentálisan „és lelkileg meg sem tudtak karcolni”. A kérdésre, mely szerint a visszavonással együtt érvénytelennek is tartja-e a leírtakat, azt mondta:

Az általános olvasat, hogy a fő tételmondatom: Soros György a liberális Führer. Nos, Soros és csatlósai biztosan nem liberálisok, mert nem tűrik az ellenvéleményt, képtelenek a racionális vitára. Ebben tévedtem.

