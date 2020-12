Felébresztették a mélyaltatásból az Újpesten megkéselt rendőrt

Felébresztették a mélyaltatásból azt a 26 éves rendőrt, akit csütörtökön reggel késeltek meg Újpesten. A BRFK információs portálja a közösségi oldalán azt írta, hogy a fiatal rendőr a körülményekhez képest jól van, és az volt az első kérdése, hogy: „Mikor mehetek dolgozni?”

Az őrmestert azt követően szállították kórházba, hogy egy agresszívan viselkedő 35 éves délegyházi férfi tegnap reggel intézkedés közben többször is megszúrta az egyik Kassai utcai társasház lépcsőházában. A támadásnak az vetett véget, hogy a járőrtársa lelőtte a késelőt, aki a helyszínen meghalt.

A fiatal rendőrt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, és mivel több létfontosságú szerve is megsérült, ezért azonnal meg is műtötték. A társát, egy 23 éves őrmesternőt megfigyelésre ugyancsak kórházba vitték, mert sokkot kapott a történtek után.

A BRFK a rendőrnő állapotával kapcsolatban is jó híreket közölt. Azt írták, hogy most már jól van, ezért kiengedték a kórházból. És bár már órákkal korábban is hazatérhetett volna karácsonyozni a családjához, addig nem hagyta el az egészségügyi intézményt, amíg a társa magához nem tért.

Közben jelentkezett az a család is, amelyikhez megpróbált betörni a zavart férfi. A Zsaruellátónak elküldött levelükben azt írták, hogy talán csak perceken múlt, hogy a késsel hadonászó férfi nem jutott be a lakásukba.

Nem tudom leírni, mit éreztünk, hogy szinte az életét áldozta értünk, és a hölgy, aki cselekedett! Azonnal! Gondolkodás nélkül! Neki is jobbulást kívánunk, és kérdem Őt… Vajon tudod, hogy vendégeink voltak, négy fiatal gyerekkel voltunk. Vajon tudod, hogy az életünket mentettétek meg? Vajon tudod, hogy míg élünk hálásak leszünk mind a kettőtöknek? Vajon megadja a sors, hogy egyszer meg tudjuk köszönni nektek? Hála!

– írták a levelükben.