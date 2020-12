Ez nem segítség, hanem bosszú, és Orbán felelős a következményeiért

Normálisan működő demokráciákban lehet azt mondani, hogy nem a kormány a felelős valamiért. Van olyan, hogy a kormány jó döntést hoz, amit rosszul hajtanak végre, vagy hogy a kormány jót akar, de más érdekcsoportok szembemennek vele. Normálisan működő demokráciákban mondhatjuk, hogy a kormány megpróbálta, de nem sikerült.

Magyarország azonban nem normálisan működő demokrácia. Azt, hogy ma nálunk mindenről, ami fontos, Orbán Viktor dönt, nem nagyon kell magyarázni. Nincs már Simicska Lajos, nincs árnyékkormány, nincsenek más erőcsoportok a Fideszben, csak Orbán van. Minden politikai hatalom tőle ered, ezért minden döntést ő hozhat meg. És ha minden döntést ő hozhat meg, akkor minden felelősség nála van, bármennyire próbál is kibújni alóla.

Az MSZP-s Gurmai Zita nemrég arra volt kíváncsi a parlamentben, hogy milyen járványügyi döntések várhatók, hiszen ezekért a kormányfő a felelős.

Nem azért betegszenek meg az emberek, és nem azért fordul válságosra az állapotuk, mert az orvosok vagy az ápolónők ne végeznék el a munkájukat. Önök folyamatosan azt a benyomást keltik, hogy a magyar egészségügyi dolgozók tehetnének arról, hogy betegek vannak, és nem tudnak mindenkit meggyógyítani. Ez tiszteletlenség azoknak a munkájával szemben, akik egész nap mást sem tesznek, mint megpróbálják megmenteni ezeknek a megbetegedett embereknek az életét. Hiába próbálja támadni a kormányt, ebben az ügyben semmilyen felelősség nem terheli

– reagált erre Orbán, egyenlőségjelet téve az egészségügyi dolgozók és a saját teljesítménye közé. De azt is mondta, hogy a járványügyi védekezéssel kapcsolatos döntéseket az operatív törzs hozza, azt pedig a szakmai testületekkel konzultálva, orvosok véleménye alapján döntik el, hogy kiket tesztelnek, ez nem a kormány felelőssége.

Persze pontosan lehet tudni, hogy a döntéseket nem az operatív törzs hozza, hanem Orbán Viktor. Onnan is lehet tudni, hogy minden döntést az irodájában ülve, ingujjban, személyesen mond bele a kamerába. Ezekért ő a felelős.

A felelősség több ok miatt fontos. Az egyiket már leírtuk: az, amit a Fidesz kormányzás néven művel, szégyen. Tíz év alatt Magyarország olyanná vált, amilyenné Orbán tenni akarta, nincsenek elfogadható kifogások arra, miért nem sikerül valami. A magyar kormány pedig nem tud kormányozni, ezért pazarolt el három hónapot a járványkezelésben, ezért nem hozott korábban korlátozásokat, ezért tombolhat karácsony előtt is a járvány Magyarországon, lesújtó halálozási adatokkal.

A másik: a járvány kezdete óta a kormány alig adott bármilyen segítséget az embereknek. Az, hogy a járvány elkezdett terjedni, nem a kormány hibája. De az, hogy milyen rendelkezéseket hoz ellene és a következményei ellen, a kormány felelőssége. Az is, hogy ha ezek a rendelkezések életeket tesznek tönkre.

Minden értelmesen és kompetensen vezetett államban igyekeznek felpörgetni a gazdaságot, miután kényszerből le kell állítani azt. Mindenhol megviseli az embereket a karantén és a kijárási tilalom, a kényszerű leállás, de Németországban és máshol ott a Kurzarbeit, a támogatások, az adócsökkentések, esetleg a pénz a postaládában, mint az Egyesült Államokban. Magyarországon ilyen nincs.

Jóformán minden támogatás, amit a kormány adott, valamelyik másik szektort viselte meg. A hitelmoratórium például nem a kormánynak kerül pénzbe, hanem a bankoknak. A távoktatásban részt vevőknek sem a kormány adja ingyen az internetet, hanem a szolgáltatókat kötelezi erre. És még sorolhatnánk.

Orbán Viktor szombaton bejelentett négy döntést, köztük azt, hogy elengedik az iparűzési adó felét a kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók számára.

Nagylelkű gesztus, főleg úgy, hogy a kormánynak semmibe sem kerül, hiszen az iparűzési adó az önkormányzatokat illeti. A miniszterelnök bejelentette, hogy a kisebb településeket automatikusan megtámogatják, a nagyobbaknál pedig egyedileg mérlegelnek. Tudjuk: a nagyobb települések azok, ahol a Fidesz a leggyengébb.

Ez a döntés csak arról szól, hogy a nem fideszes erőközpontokat ellehetetlenítsék, hogy az – ellenzéki vezetésű – önkormányzatok tönkremenjenek a 2022-es választásig, a Fidesz pedig azt mondhassa, lám, az ellenzék még egy-egy várost sem tud elvezetni, mit kezdene az országgal.

Az összes önkormányzatoktól elvont forrás, az összes gazdasági „segítség” célja kizárólag az, hogy Orbán Viktor megtarthassa a hatalmát.

A miniszterelnök képes lett volna beáldozni a teljes magyar GDP négy százalékát is, amikor meg akarta vétózni az uniós költségvetést, mert nem tetszett neki, hogy az EU számon kérheti a jogállamiság hiányát. És most is minden döntése arról szól, hogy a „segítség” a lehető legjobban fájjon az ellenfeleinek.

Ez nem segítség, ez bosszú.

Lehet úgy kormányozni, hogy közben a politikai harcot is megnyeri valaki. De az Orbán-kormány a kettő közül csak a politikai harcot tudja megvívni, a kormányzással nem foglalkozik.

Orbán úgy döntött, nem a járvány gazdasági hatásait akarja kezelni, hanem nyerni akar 2022-ben. Minden döntés, amit ez a cél vezérel, azt jelenti, hogy Magyarország később fog kilábalni a válságból. Azt, ami most történik, még a jövő év végén is érezni fogjuk. Ezért pedig Orbán Viktor lesz a felelős, bármennyire szeretné is, hogy ne így gondoljuk.

Kiemelt képünkön Orbán Viktor és Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke a Karmelita kolostorban a kormányfő bejelentése előtt.