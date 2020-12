Újabb 2500 ingyenes tesztet ajánlott fel Budapest, néhány óra alatt beteltek a helyek

Már érkeznek az első regisztráltak a Főváros által biztosított koronavírus tesztelésre. A 2500 hely, amelyet tegnap megnyitottunk szintén pár óra alatt betelt. Talán segítség ez sok budapestinek, és jelzés a kormánynak, hogy igény és szükség lenne a tömeges ingyenes tesztelésre, a tömeges oltás előtt is

– írta ki Facebook-oldalára Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

Miután szerdán néhány óra alatt betelt a regisztráció a budapestieknek felajánlott 5000 darab antigén tesztre, a Fővárosi Önkormányzat csütörtökön még 2500 fővárosi lakosnak biztosított lehetőséget az ingyenes szűrésre. Szerdáig így 7500 ingyenes tesztet végeznek el a fővárosban. Akkor Karácsony úgy fogalmazott: tisztában van azzal, hogy ez az összesen 7500 teszt egy ekkora városban nem elegendő,

De ez, vagyis a tömeges szűrés biztosítása a kormány dolga és felelőssége. Lenne. Mi annyit tudunk tenni, amennyi a főváros lehetőségeibe belefér. Talán ez is segítséget jelent sok budapesti családnak. Abban bízom, hogy miként azt a járvány elleni védekezés számos pontján tette, a kormány most is követni, másolni fogja a budapesti városvezetés cselekedeteit a vírus megfékezése érdekében.