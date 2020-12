Életveszélyes égési sérüléseket szenvedett egy ötéves kislány, amikor beleesett a forró leveses fazékba

Felfüggesztett börtönre ítélte a Miskolci Törvényszék azt a tiszakeszi asszonyt, akinek a keresztlánya május elején beleesett egy földre letett forró leveses fazékba.

Horváth Dóra, a Miskolci Törvényszék szóvivője megkeresésünkre azt közölte, hogy az életveszélyt okozó, gondatlanságból elkövetett testi sértéssel vádolt asszony beismerte a bűnösségét, és mivel lemondott a tárgyaláshoz való jogáról is, ezért bíróság azonnal döntést is hozott az ügyében. A nőt 1 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélték, de a büntetés végrehajtását két évre felfüggesztették.

Az asszony már többször is vigyázott unokahúgára és idén május elsején is vállalta a gyermek felügyeletét. Az asszony levest főzött egy 20 literes edényben a konyhában. Amikor az étel elkészült, letette a forró edényt a tűzhely mellé, a padlóra kihűlni, annak ellenére, hogy az ötéves unokahúga is a a konyhaasztal mellett tartózkodott.

A kislány ki akart menni a konyhából, elindult a étel irányába, azonban megcsúszott és beleesett a forró levessel teli edénybe. Az asszony azonnal segítséget kért a férjétől, a gyermeket levetkőztették, hideg víz alatt hűteni kezdték a testét, majd értesítették a mentőket.

A gyermek a felsőtestén, a végtagjain, a nyakán és az arcán, összességében a testének 58%-án másod, illetve harmadfokú életveszélyes égési sérüléseket szenvedett. A bíróság enyhítő körülményként értékelte a nő beismerő vallomását, és felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki vele szemben.