Andy Vajna volt ügyvédje is pályázik a Klubrádió frekvenciájára

Szeptemberben döntött a Médiatanács arról, hogy nem hosszabbítja meg a Klubrádió jogosultságát, hanem pályázatot ír ki a Budapest FM 92,9 MHz-es közösségi rádiós frekvenciára. A Media1 információi szerint hárman is pályáznak a frekvenciára: a Klubrádió, az ATV csoporthoz tartozó Spirit FM-et működtető Közösségi Rádiózásért Egyesület és az LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft.

Utóbbi Bíró Balázs cége. Bíró a kormányközeli Rádió 1 hálózathoz tartozó frekvenciákat is megszerzett korábban, illetve ő volt a tavaly elhunyt Andy Vajna kormánybiztos médiajogásza. A frekvencia pályáztatása akár hónapokig is eltarthat, de jogorvoslatok esetén akár ennél hosszabb is lehet az eljárás – írja a Media1.