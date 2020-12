Akár még hasznos is lehet Orbánnak a Szájer-botrány az uniós vétó ügyében

A Szájer Józseféhez hasonló botrányok csak olyan politikusoknak árthatnak Brüsszelben, akiknek van hitelük. Orbán Viktornak azonban nem hitele, hanem ereje van a vétóval kapcsolatos tárgyalásokon, ráadásul itthon még könnyebben el tudja majd adni, hogy Brüsszel tényleg bármire képes Magyarországgal szemben.

Rohanó világunk mai fiataljai két, egymással látszólag összefüggő esemény láttán ritkán jutnak arra a következtetésre, hogy a két esemény mégsem függ össze egymással, csupán egymás melletti, igaz, egymásra is ható véletlenek. Valójában fogalmunk sincs, hogy Szájer József botránya és az európai uniós vétóügy ténylegesen összefüggenek-e egymással, vagy csupán hatással vannak egymásra.

Annyi biztos, hogy az elmúlt pár hónapban Magyarország belpolitikája tényleg Brüsszelbe költözött. Ez lehetne akár komoly uniós siker is, hiszen valahol mindig az volt a cél, hogy a tagállamok állampolgárai valóban figyeljenek az uniós politikára. Máshonnan nézve viszont a magyar ellenzék csúfos kudarca, hogy valódi politikai harc Magyarországon belül már jó ideje nincs, ezért a belpolitikai csatákat is európai szinten próbálják megvívni.

A két nagy, uniós szintű eseményünk egyikére előre lehetett számítani. Már korábban megírtuk, hogy forró ősz vár Orbánra Brüsszelben, mert annyira feltorlódtak a Magyarországgal kapcsolatos uniós harcok az EU központjában.

Kapcsolódó Kemény ősz vár Orbánra Brüsszelben A felületes szemlélőnek úgy tűnhet, hogy 2020 nyarára véget ért a magyar kormány és az uniós vezetés harca. Pedig csak most kezdődik igazán. Három nagy konfliktus is várhat a miniszterelnökre Brüsszelben.

A másikat, hogy az „ezeréves magyar alkotmány” szövegezője droggal a táskájában, hiányos öltözetben, vérző kézzel menekül a rendőrök elől egy illegálisan megtartott csoportszex-buliból – nem vártuk.

Azt tudjuk, hogy a vétó ügyének milyen hatása van Szájer József botrányára. Szájer volt a Fidesz talán legfontosabb embere Brüsszelben, a korai harcokat még ő vívta a parlamenttel, és a szóváltások minőségén is meglátszik, hogy ezeket mostanra Deutsch Tamás vette át tőle, hiszen mára a háttérben meghozott alkuktól a nyílt gestapózásig jutottunk.

Egy ennyire turbulens időszakban Magyarországon nehéz másra gondolni Szájer botránya után, mint hogy ez valamilyen módon a vétó következménye. Mégis érdemes másra is gondolni, hiszen simán lehet csupán véletlen. Sőt, ha valaki a politikát nem nagy összeesküvések sorozataként, hanem a bénaság, a hozzá nem értés és a véletlenek folyamatos keverékeként nézi, akkor szinte kötelező inkább arra gondolni, hogy ez most egy kiemelkedően érdekes véletlen.

A vétó hatása a Szájer-ügyre csupán annyi, hogy szükségszerűen az eszünkbe jut: talán a vétó következményeként jött a személyes botrány.

Fordítva már érdekesebb a kérdés. Egy ehhez hasonló, tényleg filmszerű botrány sok politikai erő hitelét venné el. De a Fidesznek ilyen, klasszikus értelemben vett hitele már nem sok maradt az Európai Unióban, és a maradékot is éppen most pazarolta el arra, hogy megvétózza a teljes blokk hétéves költségvetését, valamint a történelmi mentőcsomagot, pusztán azért, hogy ne lehessen rajta számonkérni valamiféle morális-jogi elvárásokat belpolitikai ügyekben. Orbán Viktornak nem hitele van Brüsszelben, hanem ereje. Hitele olyan politikusoknak van, akik diplomáciai megoldásokat használnak a céljaik elérésére, a Fidesz inkább a nyers politikai erő híve. A velük szemben álló politikusok és diplomaták viszont többnyire úriemberek, akik magukban legfeljebb nevetnek egyet, de nem fogják rávágni a vétóügyre, hogy Szájer.

Orbán számára egyébként kifejezetten hasznos lehet ezt a két hatást összegyúrni, és a magyar politikában azzal tompítani a Szájer-ügy élét, hogy úgyis sokaknak felrémlik egy titkosszolgálati akció lehetősége. Így a Fidesz elmondhatja – valójában már el is kezdte mondani –, hogy Brüsszelnek aztán tényleg semmi sem szent. Persze a Szájer-ügy kizárólag a vétóval kapcsolatos vitában lehet hasznos a Fidesznek, egyébként politikai katasztrófa.

A vétóügy megoldása ugyanis a Szájer-botránytól függetlenül is közeledik. Angela Merkel nemrég azt mondta, hogy kell valamilyen kompromisszumot hozni Magyarország és Lengyelország érdekében, utóbbi diplomatái pedig jelezték, hogy hajlandók is egy kompromisszumért cserébe visszavonni a vétót.

Merkel arra panaszkodott, hogy azok az országok, amelyek egyetlen betűt nem lennének hajlandók átírni a jogállami mechanizmus tervezetében Magyarország kedvéért, ezzel párhuzamosan azt is követelik, hogy legyen valamilyen megoldás.

Most pedig pont ez a politika feladata: látszólag összeegyeztethetetlen dolgokat olyan eredménnyé gyúrni, amellyel mindenki együtt tud élni

– mondta Merkel. Ez jellegzetesen német megoldás egyébként, hiszen az egész államszervezet arról szól, hogy állandó harcban és kompromisszumban élnek egymással, de a végén mindenki együtt tud élni azzal, amiben megegyeztek.

Angela Merkel nem csak Európa legfontosabb és legtapasztaltabb politikusa, de a soros uniós elnökséget is Németország viszi épp, ezért szinte biztos, hogy lesz kompromisszum. Több ok miatt is:

Hiába hangos Mark Rutte és az Európai Parlament számos tagja, másfelől olyan racionális figurákról van szó, akik egy enyhe kompromisszum miatt nem vétóznák meg a költségvetést, ahogy korábban fenyegettek.

és az Európai Parlament számos tagja, másfelől olyan racionális figurákról van szó, akik egy enyhe kompromisszum miatt nem vétóznák meg a költségvetést, ahogy korábban fenyegettek. A megegyezés segítene a Fidesznek arcot menteni otthon, és Merkel korábbi kompromisszumaiból pontosan tudjuk, hogy a sikeres alku egyik legfontosabb része pontosan ez.

Orbánra annyiban mindenképp hathat a Szájer-botrány, hogy egy ilyen nemzetközi megaláztatás után egy észszerű ajánlatra már nem fog tudni nemet mondani.

Magyarország most megtanulhatta, hogy mekkora tehetetlensége van az uniós politikának: ha valami elindul és lendületet kap, nagyon nehéz lesz megállítani. A jogállami mechanizmus valószínűleg működőképes lesz, olyan kibúvókkal, amiket a Fidesz – még ha nem is sikerül megúsznia a számonkérést – ki tud majd használni.