Az elérhető pneumococcus baktérium elleni vakcina is hatékonyan védi az időseket (x)

A közhiedelemmel ellentétben az idősek nemcsak haszonélvezői a jóléti rendszereknek, hanem maguk is jelentős mértékben hozzájárulnak a nemzetgazdaság teljesítményéhez. Egy 65 éves vagy idősebb magyar állampolgár átlagosan 728 052 forintnak megfelelő hozzáadott értéket állít elő évente, ugyanakkor a rá jutó, becsült, éves egészségügyi kiadás 609 100 forint - derül ki a Nézőpont Intézet friss tanulmányából, amelyben az idősek társadalomban betöltött szerepét, tevékenységük gazdasági jelentőségét vizsgálták. Az elemzés készítői minden olyan szakpolitikai intézkedés bevezetését megfontolandónak tartják, amely segít megőrizni, tovább erősíteni az idősek munkaképességét, egészségét, aktív gazdasági és társadalmi szerepvállalását. Ilyen intézkedés lehet többek között, ha felhívják a figyelmüket a fertőző betegségek megelőzését szolgáló vakcinákra, és azokat minél szélesebb körben elérhetővé teszik számukra.

Az 50 év felettiek alkotta globális “ezüstgazdaság” (silver economy) a világ harmadik legnagyobb gazdaságának tekinthető az Egyesült Államok és Kína mögött, így a döntéshozóknak érdemes kiemelt figyelmet fordítaniuk erre a korcsoportra. Az időseknek nemcsak az unokák nevelésében, de a termelésben, szolgáltatásban és a fogyasztásban is felértékelődik a jelentőségük. Az idősek megkönnyítik az aktív korúak életét, nem csak haszonélvezői a jóléti államnak, de jelentős mértékben maguk is hozzájárulnak a nemzetgazdaság teljesítményéhez.

A Nézőpont Intézet tanulmánya a 65 év feletti idősek gazdasági hozzájárulását (tevékenységük bruttó hozzáadott értékét) négy tényezőn keresztül számszerűsítette: nyugdíj melletti munkavállalás, önkéntesség, informális gondozás és gyermekfelügyelet. Ezek alapján 2018-ban az idősek 1.348,3 milliárd forint értékben járultak hozzá a nemzetgazdasághoz, azaz egy 65 év felettire 728.052 forint hozzáadott érték jutott. (1. ábra)

1. ábra: A 65 éves és idősebb társadalom hozzáadott értéke. Forrás: Nézőpont „A gazdaság egyik erős motorja az idős korosztály” cikk. Elérhető: https://nezopont.hu/a-gazdasag-egyik-eros-motorja-az-idos-korosztaly/

Utolsó megtekintés: 2020. november 16.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint egy biztosítottra átlagosan évente 203.020 forint egészségügyi kiadás jut, míg az idősekre szakirodalmi becslések szerint háromszor ennyi. Az idősek többel járulnak hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez, mint amennyit az állam az egészségügyi ellátásukra fordít.

A kutatásból kiderül az is, hogy ugyan az idősek többsége igyekszik minél többet tenni egészsége megőrzéséért (84 százalék rendszeresen szedi felírt gyógyszereit, 78 százalék nem, vagy csak ritkán fogyaszt alkoholt, 74 százalék igyekszik egészségesen táplálkozni, és betartani orvosa utasításait, 73 százalék nem dohányzik, és rendszeresen figyeli egészségi állapotát vérnyomás- vagy vércukormérés segítségével, 70 százalék napi vagy heti rendszerességgel mozog, 59 százalék pedig rendszeresen kivizsgáltatja magát), az ajánlott védőoltásokat azonban csak 44 százalékuk adatja be magának. Számos megbetegedést, az azzal járó betegségterhet és halálesetet lehetne elkerülni az oltások ösztönzésével, széleskörű elérhetővé tételével.

Kockázatcsökkentő a pneumococcus okozta betegségek (tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás, szepszis) elleni védőoltás

A jelenleg legnagyobb kihívást jelentő koronavírus ellen még nincs hatékony, biztonságos, széles körben elérhető vakcina. Az idősek számára azonban a koronavírus-fertőzés mellett az influenza, valamint különösen az annak szövődményeiként is könnyen kialakuló pneumococcus okozta tüdőgyulladás és egyéb súlyos betegségek is fokozott kockázattal járnak. Az influenza elleni védőoltás évek óta díjmentesen elérhető az időseknek (az idei szezonban pedig a teljes társadalomnak), a pneumococcus baktérium elleni vakcinát azonban nem finanszírozza az állam, pedig a pneumococcus által okozott invazív betegségek halálozási rátája a 65 év felettiek körében 25 százalékos. A betegség a rosszabb életkilátások mellett ráadásul hosszabb ápolási idővel is jár. Szakirodalmi adatok alapján a széleskörű védőoltással akár évi kétszáz (194-219) halálesetet és közel ezer megbetegedést (777-874) lehetne elkerülni. A tanulmány eredményei alapján a várt társadalmi és gazdasági haszon várhatóan meghaladja a költségeket. (2. ábra)

2. ábra: A 65 éves és idősebb társadalom hozzáadott értéke. Forrás: Nézőpont „A gazdaság egyik erős motorja az idős korosztály” cikk. Elérhető: https://nezopont.hu/a-gazdasag-egyik-eros-motorja-az-idos-korosztaly/

Utolsó megtekintés: 2020. November 16.

Az idősek védőoltással történő védelmén a World Coalition on Adult Vaccination nevezetű szervezet szakértők, érdekképviseleti szervezetek és különböző kormányzati szintek bevonásával dolgozik. A törekvés összhangban van a WHO 2030-as immunizációs törekvéseivel.

Forrás:

Nézőpont Intézet Időskori Kutatás című tanulmánya. Elérhető a Nézőpont weboldalán:

https://nezopont.hu/wp-content/uploads/2020/10/Időskori-kutatás-20201016.pdf

Utolsó megtekintés: 2020. november 16.